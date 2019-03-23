Мединский ответил на сообщения о призыве Шнурова разогнать Минкультуры

Лидер группы «Ленинград» «просто не понимает, что говорит», так как министерства культуры есть во всех странах, считает Мединский

Владимир Мединский (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Главы Минкультуры таких стран, как Франция, Италия, Турция, Китай, Великобритания «очень удивились бы, если бы услышали, что их нет». Так министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал слова члена общественного совета комитета Госдумы по культуре и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что «ни в какой нормальной стране нет министерства культуры».

О том, что Шнуров заявил о необходимости разогнать российское Минкультуры, ранее сообщал «Московский комсомолец». Издание приводило слова музыканта, которые он произнес перед парламентскими слушаниями 22 марта по концепции проекта закона «О культуре»: «Я буду отстаивать такую позицию: всех разогнать, как матрос Железняк».

«Он [Шнуров] просто не понимает, что говорит. Министерства культуры есть во всех странах. Тяжелее найти страну, где нет министерства культуры, чем страну, где они есть», — заявил Мединский.

Выступая на слушаниях, Шнуров подчеркнул, что действующая концепция закона похожа на попытку «с помощью сети поймать океан». Сейчас каждый блогер и любой пользователей Twitter «является производителем смыслов и культуры, как бы это ни казалось ужасно», считает музыкант. Шнуров добавил, что регламентировать их «теоретически невозможно»