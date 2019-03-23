Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля

Ткани для продукции музыкант заказывал в Турции, «в момент заказа это все было золотым», заявил Шнуров. Инвестиции в проект он сам оценивал ранее в несколько миллионов рублей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют. Полную версию интервью смотрите на следующей неделе.

«Мы обожглись тогда на курсе. Скакнул курс, а ткань заказывали в Турции. В момент заказа это все было золотым. А сейчас даже я не понимаю, зачем мне этим заниматься», — сказал Шнуров.

Отвечая на вопрос, зачем он решил заниматься подобным проектом, музыкант сказал: «Все побежали и я побежал».

Говоря о своем ресторане, Шнуров заметил, что «не шибко занимался» его развитием. «Нужно быть интегрированным в тему, там жить. Такие идеи приходят людям, которые бесконечно сидят в телефоне, в Twitter, у меня Twitter нет. Я не по этим гайкам. И не думаю, что у меня это получится», — добавил он.