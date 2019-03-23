Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля

Также Шнуров заявил, что, если бы к нему пришли стартаперы и попросили инвестировать в их проект, он не стал бы этого делать. «Я обычно в таких случая говорю так: есть Сбербанк, а там кредит», — пояснил музыкант, добавив, что он «во столько уже повкладывался, что как-то уже нет особой веры». По его словам, Шнуров сталкивался с потерями в «сотни тысяч рублей».
«Если идея толковая — тебе не нужен частный инвестор. Мест, денег в стране — во! Все не знают, куда их вложить. Все сидят, и границы перекрыты. Взять у какой-то структуры под конкретный бизнес-план ну проще простого, как мне видится. Я правда, опять же не по этим гайкам. И помимо банков есть фонды и черти что и чего только нет», — сказал лидер «Ленинграда».
В 2014 году Шнуров подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипа будущего бренда интернет-магазина. Он собирался выпускать линию мужской одежды под собственным брендом Shnurovs. Музыкант тогда утверждал, что инвестиции в проект составили несколько миллионов рублей. «Мы все делаем пока для фана. Покатит — не покатит, а там будем смотреть», — говорил тогда он.
Согласно данным СПАРК, Шнуров зарегистрировал ИП в 2014 году. Основным видом деятельности указана «деятельность в области исполнительских искусств». Также музыкант владеет долей в 50% в ЗАО «Шнурок», лейбла музыканта, где выходят альбомы группы «Ленинград». «Был. Да, кажется, был, сейчас с большой уверенностью не могу сказать», — сказал Шнуров телеканалу РБК в ответ на вопрос о своем лейбле. В 2018 году журнал Forbes оценил доход Шнурова за год в $13,9 млн, годом ранее — в $5 млн.
В 2014 году Шнуров в интервью РБК говорил, что концерты приносят группе «Ленинград» до 99% выручки. Дав за тот год порядка 60–70 концертов, группа могла заработать на клубных концертах и корпоративах 250–270 млн руб., оценивал РБК.