Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что кроме Александра Пушкина в русской культуре есть и другие поэты. Так он объяснил, что имел в виду, когда на парламентских слушаниях в Госдуме по закону «О культуре» сказал, что «Александр Сергеевич Пушкин — наше не все».

«Окромя дорогого нашего Александра Сергеевича есть еще Баратынский, окромя Есенина есть Клюев. Культура большая», — рассказал Шнуров в интервью телеканалу РБК. Полную версию интервью смотрите на следующей неделе.

При этом музыкант отметил, что российские парламентарии остались в XIX веке и живут категориями романтизма. «Они до сих пор все высокопарное и розовенькое воспринимают как культуру в хорошем смысле слова, а все то, что с сереньким у них не культура, а бескультурье. А культура много шире и много объемней», — добавил музыкант.

Выступая на слушаниях лидер «Ленинграда» заявил, что ​концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан», поскольку сегодня «производителем смыслов и культуры» стал любой человек, у которого есть Twitter, и регламентировать их невозможно.