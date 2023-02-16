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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Кабмин утвердил выплаты семьям погибших при теракте на Крымском мосту

Премьер Мишустин утвердил выплаты по ₽1 млн семьям погибших в теракте на Крымском мосту
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Правительство России выделило 1 млн руб. семьям погибших во время теракта на Крымском мосту. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В результате теракта погибли четыре человека.

Деньги семьям погибших будут выделены из резервного фонда правительства.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября: был подорван грузовик, из-за чего загорелись железнодорожные цистерны с топливом на проходившем мимо поезде. В результате обрушилось два автомобильных пролета ветки из Краснодара в Керчь.

ФСБ назвала организаторами военную разведку Минобороны Украины и ее главу Кирилла Буданова. По данным спецслужбы, взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда — в грузинский порт Поти, а затем в Армению. Там груз растаможили по правилам ЕАЭС и отправили через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, откуда он попал в Симферополь.

Украинские власти свою причастность к взрыву не подтверждали.

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Теги
теракт Крымский мост Михаил Мишустин выплаты погибшие Крым
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