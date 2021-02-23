СМИ узнали о предъявленном Депардье обвинении в изнасиловании

Жерар Депардье (Фото: Ben A. Pruchnie / Getty Images)

Актеру Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании, сообщает AFP со ссылкой на источники. BFM TV уточняет, что обвинения предъявлены в связи с событиями 2018 года.

Мера пресечения в отношении актера избрана не была. Его адвокат заявил, что Депардье отрицает предъявленные ему обвинения и что сожалеет, что эта информация была предана огласке.

Актеру уже предъявляли обвинения в 2018 году, однако в 2019 году после предварительного расследования французская прокуратура закрыла дело. В 2020 году его расследование возобновилось.

Депардье получил российский паспорт в 2013 году.

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