Депардье обвинили в сексуальных домогательствах во Франции

Актера Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Le Parisien cо ссылкой на правоохранительные органы.

По информации издания, в результате предварительного расследования жалобы неназванной начинающей комедийной актрисы в возрасте около 20 лет выяснилось, что 69-летний актер домогался ее дважды: 6 и 13 августа. Оба инцидента произошли в парижской квартире Депардье, где она репетировала с ним театральную пьесу. Жалобу актриса подала 27 августа в отделение полиции в экс-ан-Провансе на юге страны. деталей произошедшего она пока не предала огласке.

Депардье уже ответил на вопросы правоохранителей. Как сообщает RTL, он отрицает все обвинения и называет «идиотской» информацию о домогательствах. Его адвокат также настаивает на невиновности клиента. В 2013 году Депардье получил российское гражданство.

BFMTV утверждает, что подавшей жалобу актрисе 22 года.

В конце мая стало известно, что 27-летняя актриса Сэнд Ван Рой обвинила 59-летнего французского режиссера Люка Бессона в том. что он изнасиловал ее после того, как угостил кофе со снотворным. В июле Ван Рой подала против Бессона вторую жалобу, уже на «жестокое изнасилование» с побоями. В том же месяце режиссера обвинила в подобном преступлении еще одна женщина — бывшая кастинг-директор. По ее словам, Бессон изнасиловал ее в начале 2000 годов.