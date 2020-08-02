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Прокуратура Парижа попросила возобновить дело в отношении Депардье

Еще в 2018 году получившего российское гражданство актера обвиняли в изнасиловании. Тогда доказать его вину не удалось
Жерар Депардье
Жерар Депардье (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Парижская прокуратура попросила следственные органы возобновить расследование в отношении актера Жерара Депардье, который в 2019 году подозревался в изнасиловании, сообщает Euronews.

Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено в августе 2018 года по требованию некой актрисы, которой было менее 30 лет, сообщала газета Figaro. Она утверждала, что спрашивала у 69-летнего Депардье совета, как улучшить ее игру, а он ее дважды изнасиловал в ее собственном доме в столице Франции.

Депардье тогда отверг обвинения в свой адрес. Слушания по делу прошли в ноябре 2018 года. В результате суд отказался задерживать Депардье, поскольку достаточных доказательств его вины обнаружить не удалось.

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Адвокат Депардье Эрве Темим отказался комментировать новые обвинения в отношении своего клиента.

В январе 2013 года Депардье получил российское гражданство. Он сделал это, после того как власти Франции ввели 75-процентный налог на доходы свыше €1 млн. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном.

В декабре 2018 года Депардье получил прописку в Новосибирске. Там же он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

В конце мая этого года представитель французского актера Юрий Мосман заявил, что Депардье в качестве ИП был признан пострадавшим от экономических последствий пандемии. Объяснялось это тем, что работу артиста классифицировали как «деятельность творческую, деятельность в области искусства и организации развлечений». А в апреле 2020 года этот код оказался включен правительством в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей экономики. Таким образом актер мог воспользоваться отсрочкой по уплате налогов.

Мосман при этом указывал, что Депардье не собирался воспользоваться мерами господдержки, сообщал «РБК-Новосибирск».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Жерар Депардье, изнасилование
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