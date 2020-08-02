Прокуратура Парижа попросила возобновить дело в отношении Депардье

Еще в 2018 году получившего российское гражданство актера обвиняли в изнасиловании. Тогда доказать его вину не удалось

Жерар Депардье (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Парижская прокуратура попросила следственные органы возобновить расследование в отношении актера Жерара Депардье, который в 2019 году подозревался в изнасиловании, сообщает Euronews.

Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено в августе 2018 года по требованию некой актрисы, которой было менее 30 лет, сообщала газета Figaro. Она утверждала, что спрашивала у 69-летнего Депардье совета, как улучшить ее игру, а он ее дважды изнасиловал в ее собственном доме в столице Франции.

Депардье тогда отверг обвинения в свой адрес. Слушания по делу прошли в ноябре 2018 года. В результате суд отказался задерживать Депардье, поскольку достаточных доказательств его вины обнаружить не удалось.

Адвокат Депардье Эрве Темим отказался комментировать новые обвинения в отношении своего клиента.