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Дело о пытках в колонии Ярославля ,  
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Суд уменьшил срок фигуранту дела о пытках в ярославской колонии

Ярославский областной суд сократил срок заключения заместителю начальника оперативного отдела Ярославской ИК-1 Сергею Ефремову, осужденному за участие в пытках заключенного Евгения Макарова до трех с половиной лет лишения свободы. Об этом сообщила РБК адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

«Сегодня Сергею Ефремову на полгода снизили срок. С учетом того срока, что он отбыл в следственном изоляторе, получается, что он в конце декабря должен выйти. Предполагаю, что это потому, что он «досудебщик» и изобличил многих сотрудников, которые совершили преступления, в том числе не только по этому делу. А наказание получил суровее, чем остальные», — отметила она.

«Я буду в кассационном порядке обжаловать это решение, но, наверное, не по сроку, а по процессуальным нарушениям, потому что суд не прислушался сейчас к моим доводам, я просила направить дело на новое рассмотрение, чтобы установить все обстоятельства», — уточнила Бирюкова.

В пресс-службе Ярославского областного суда подтвердили РБК факт смягчения приговора. «Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда от 1 декабря 2020 года жалоба защитника осужденного Ефремова адвоката Шепелева удовлетворена частично, приговор Заволжского районного суда г. Ярославля от 15 января 2020 года в отношении Сергея Ефремова изменен, назначенное наказание снижено до трех лет шести месяцев лишения свободы, в остальной части приговор оставлен без изменения», — заявила РБК пресс-секретарь суда Ольга Козлова.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало опубликованное «Новой газетой» видео избиения. На нем несколько человек в форме ФСИН избивают заключенного резиновыми дубинками и поливают его водой. Всего фигурантами дела стали 15 сотрудников ведомства. Из них 11 человек приговорили к лишению свободы на сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев колонии общего режима. Шестерых освободили в зале суда, в счет наказания им зачли время, проведенное в СИЗО.

Начальника колонии Дмитрия Николаева и его заместителя по вопросам безопасности Игита Михайлова признали невиновными. «Оправданы в связи с отсутствием события преступления. За ними признано право на реабилитацию. Суд пришел к выводу, что причастность указанных лиц к совершению преступления не подтверждается совокупностью доказательств. А все сомнения, исходя из презумпции невиновности, трактуются в пользу обвиняемых», — резюмировала пресс-секретарь областного суда.

колония пытки в тюрьмах новости ИК-1 Ярославская область
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