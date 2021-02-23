В России выявили минимум заболевших COVID-19 за сутки с начала октября
За прошедшие сутки в России выявили 11,8 тыс. заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это минимальный суточный прирост с 8 октября: тогда в стране зарегистрировали 11,4 тыс. заболевших COVID-19.
Больше всего новых заразившихся за сутки выявили в следующих регионах:
- Москва — 1198 человек;
- Петербург — 913;
- Московская область — 732;
- Нижегородская область — 409;
- Ростовская и Воронежская области — 309 и 302 заболевших соответственно.
Всего с начала пандемии в России, по данным оперативного штаба, коронавирус диагностировали у 4,1 млн человек.