В России выявили минимум заболевших COVID-19 за сутки с начала октября

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России впервые с начала октября опустился ниже 12 тыс. человек. Умерли за сутки 417 человек

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За прошедшие сутки в России выявили 11,8 тыс. заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это минимальный суточный прирост с 8 октября: тогда в стране зарегистрировали 11,4 тыс. заболевших COVID-19.

Больше всего новых заразившихся за сутки выявили в следующих регионах:

Москва — 1198 человек;

Петербург — 913;

Московская область — 732;

Нижегородская область — 409;

Ростовская и Воронежская области — 309 и 302 заболевших соответственно.

Всего с начала пандемии в России, по данным оперативного штаба, коронавирус диагностировали у 4,1 млн человек.