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В России выявили минимум заболевших COVID-19 за сутки с начала октября

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России впервые с начала октября опустился ниже 12 тыс. человек. Умерли за сутки 417 человек
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За прошедшие сутки в России выявили 11,8 тыс. заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это минимальный суточный прирост с 8 октября: тогда в стране зарегистрировали 11,4 тыс. заболевших COVID-19.

Больше всего новых заразившихся за сутки выявили в следующих регионах:

  • Москва — 1198 человек;
  • Петербург — 913;
  • Московская область — 732;
  • Нижегородская область — 409;
  • Ростовская и Воронежская области — 309 и 302 заболевших соответственно.

Всего с начала пандемии в России, по данным оперативного штаба, коронавирус диагностировали у 4,1 млн человек.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Умерли за минувшие сутки 417 человек, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в России, по его данным, превысило 84 тыс. человек — в своей статистике штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус был основной причиной смерти. Если же учесть все случаи летальных исходов, связанных с COVID-19, в том числе когда он повлиял на развитие смертельных осложнений другого заболевания, число жертв окажется больше. Так, по данным Росстата, с апреля по декабрь 2020 года в России зарегистрировали 162,2 тыс. смертей, связанных с коронавирусом.

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Если опираться на статистику Росстата, по числу смертей от коронавируса Россия занимает четвертое место в мире. На втором и третьем местах по этому показателю находятся Бразилия (247 тыс. смертей) и Мексика (180 тыс.), следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Первое место занимают США, в которых число жертв COVID-19 превысило 500 тыс. человек. Это больше, чем потери страны на поле боя в трех войнах — в Первой и Второй мировой и войне во Вьетнаме.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
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