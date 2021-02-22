Число жертв COVID в США превысило боевые потери страны в трех войнах

Число умерших от коронавируса в США приблизилось к отметке 500 тыс. человек. Это больше, чем боевые потери страны в трех войнах

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Жертвами коронавируса в США стали 498,8 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Это больше, чем составили боевые потери страны в Первой мировой и Второй мировой войнах и в войне во Вьетнаме, сообщила газета The New York Times.

По данным Министерства по делам ветеранов США (.pdf), в годы Первой мировой в ходе боев были убиты 53,4 тыс. американцев, во время Второй мировой войны — 291,5 тыс., во время войны во Вьетнаме — 47,4 тыс.

В тройку стран, в которых зарегистрировали наибольшее число смертей от коронавируса, также вошли Бразилия (246,5 тыс. человек) и Мексика (179,7 тыс.). В России, по данным оперативного штаба, COVID-19 стал основной причиной смерти у 83,2 тыс. человек. Всего с апреля по декабрь 2020 года в стране зарегистрировали 162,2 тыс. смертей, связанных с коронавирусом, — это в том числе случаи, когда он повлиял на развитие смертельных осложнений другого заболевания. Если основываться на статистике Росстата, по числу летальных исходов, связанных с COVID-19, Россия занимает четвертое место.