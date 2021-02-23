Великобритания запретила полеты Boeing 777 после инцидента в США

Великобритания запретила эксплуатацию самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 на своей территории после инцидента с лайнером американской компании United Airlines, который произошел в штате Колорадо. Об этом заявил британский министр транспорта Грант Шэппс.

По его словам, запрет будет иметь временный характер. «Я буду продолжать тесно сотрудничать с Управлением гражданской авиации, чтобы контролировать ситуацию», — цитирует министра The Telegraph.

Источники в правительстве Великобритании заявили изданию, что это никак не повлияет на рейсы, которые должны прибыть на территорию королевства. В Управлении гражданской авиации сообщили, что ни одна из британских авиакомпаний в настоящее время не эксплуатирует самолеты Boeing 777 с этим типом двигателей.

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