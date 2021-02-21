В Колорадо на жилой район упали детали обшивки Boeing

У пассажирского самолета Boeing 777, вылетевшего из Денвера (штата Колорадо), во время полета отказал двигатель, в результате обломки обшивки упали в жилом районе города Брумфилд. Об этом сообщает Fox News.

Самолет, принадлежащий авиакомпании United Airlines, направлялся в Гонолулу (штат Гаваий). Он вернулся в аэропорт Денвера, где успешно приземлился, передает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

На борту самолета был 241 человек. О пострадавших в результате отказа двигателя или из-за падения обломков не сообщается.

Полиция Брумфилда в своем Twitter попросила местных жителей при обнаружении фрагментов не трогать их, а сообщать о находке властям.