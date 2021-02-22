В США проверят Boeing 777 после падения детали самолета на землю

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) поручило незамедлительно начать проверки самолетов Boeing 777 после того, как деталь обшивки одного из таких лайнеров упала рядом с жилыми домами в штате Колорадо. Об этом сообщается в Twitter FAA.

«Я поручил издать чрезвычайную директиву, требующую начать незамедлительные проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000. Это может означать, что некоторые самолеты будут изъяты из эксплуатации», — говорится в заявлении главы авиарегулятора Стива Диксона.

Управление указало, что нужно проверить полые лопасти вентилятора, которые есть только в двигателях этой модели.

В свою очередь американская авиакомпания United Airlines, которой принадлежит борт, сообщила, что «добровольно и на время» прекращает полеты 24 самолетов Boeing 777 с соответствующими двигателями.