Boeing попросила приостановить полеты лайнеров 777 после инцидента в США

Boeing попросила приостановить полеты лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 после инцидента в Колорадо. У одного из таких самолетов во время рейса загорелся двигатель, часть его обшивки упала в жилом районе

Фото: Louis Nastro / Reuters

Авиастроительная корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 на время расследования, начатого в связи с возгоранием одного из таких двигателей в США по время рейса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Boeing.

«В то время как расследование Национального совета по безопасности на транспорте продолжается, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 до тех пор, пока Федеральное управление гражданской авиации не определит соответствующий протокол проверки», — говорится в заявлении.

Накануне, 21 февраля, у пассажирского самолета Boeing 777, вылетевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи), во время полета загорелся и отказал двигатель. Часть его кожуха упала в жилом районе города Брумфилд.

На борту лайнера, принадлежавшего компании United Airlines, находился 241 человек. Самолет вернулся в аэропорт вылета, где успешно приземлился.