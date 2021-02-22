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Boeing попросила приостановить полеты лайнеров 777 после инцидента в США

Boeing попросила приостановить полеты лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 после инцидента в Колорадо. У одного из таких самолетов во время рейса загорелся двигатель, часть его обшивки упала в жилом районе
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Фото: Louis Nastro / Reuters
Фото: Louis Nastro / Reuters

Авиастроительная корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 на время расследования, начатого в связи с возгоранием одного из таких двигателей в США по время рейса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Boeing.

«В то время как расследование Национального совета по безопасности на транспорте продолжается, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 до тех пор, пока Федеральное управление гражданской авиации не определит соответствующий протокол проверки», — говорится в заявлении.

Накануне, 21 февраля, у пассажирского самолета Boeing 777, вылетевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи), во время полета загорелся и отказал двигатель. Часть его кожуха упала в жилом районе города Брумфилд.

В Колорадо на жилой район упали детали обшивки Boeing
Общество

На борту лайнера, принадлежавшего компании United Airlines, находился 241 человек. Самолет вернулся в аэропорт вылета, где успешно приземлился.

Федеральное управление гражданской авиации США начало проверку случившегося. По словам главы ведомства Стива Диксона, по ее результатам некоторые самолеты, возможно, будут изъяты из эксплуатации.

В то же время власти Японии решили не дожидаться результатов проверки и временно запретили полеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112, сообщил телеканал NHK. Boeing их решение поддержала. В свою очередь авиакомпания United Airlines также временно прекратила полеты лайнеров Boeing 777 с двигателями серии Pratt & Whitney 4000.

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Автор
Виктория Полякова
пассажирский самолет Boeing 777
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