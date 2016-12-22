СБУ рассказала о попытках ввести санкции против Россотрудничества

Глава СБУ Виктор Кононенко рассказал, что спецслужбы Украины настаивают на санкциях в отношении Россотрудничества. Ранее на здание представительства в Киеве дважды напали националисты

Полиция у здания Россотрудничества в Киеве (Фото: РИА Новости)

У Службы безопасности Украины (СБУ) есть «претензии» к представительству Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в стране. Об этом председатель СБУ Виктор Кононенко рассказал журналистам в ходе брифинга, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы неоднократно подавали ходатайство в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны. — РБК) о зачислении этой структуры в санкционный список», — сообщил Кононенко. По его словам, с аналогичными просьбами служба выступала в течение 2016–2017 годов, но письма были оставлены без рассмотрения.

Глава СБУ добавил, что провел переговоры по этой ситуации с секретарем СНБО Александром Турчиновым, на которых они условились создать спецкомиссию. Какие именно претензии у Киева к Россотрудничеству, Кононенко не уточнил.

На прошлой неделе здание Россотрудничества в Киеве дважды атаковала группа националистов. 17 февраля нападение совершили участники радикальной группировки С14. Они ворвались в здание во время репетиции детского спектакля. Националисты разгромили выставку памяти певца Федора Шаляпина, расписали стены лозунгами и сожгли сорванный со стены российский флаг.

На следующий день нападение устроила Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Радикалы забросали офис представительства камнями, выкрикивая лозунги: «Крым наш, Донбасс наш, Кубань наша!» В ответ МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины в Москве ​Руслана Нимчинского, потребовав прекратить «выходки радикал-националистов». Кроме того, российские дипломаты после каждого нападения направили Киеву официальные протесты.