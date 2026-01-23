Похороны модельера Валентино Гаравани начались в Риме

Video

Гроб с телом итальянского модельера Валентино Гаравани прибыл в базилику Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири в Риме в сопровождении его семьи, пишет Il Messaggero.

Внутри церкви, где звучала Lacrimosa из Реквиема Вольфганга Амадея Моцарта, были возложены только белые цветы. Среди знаменитостей, прибывших на похороны, — актрисы Элизабет Херли и Энн Хэтуэй, а также модельеры Анна Фенди и Брунелло Кучинелли.

«Многие предпочли надеть красные головные уборы в знак уважения к цвету, символизирующему великого мастера», — говорится в статье.

После десятиминутной проповеди началось исполнение «Аве Мария» Франца Шуберта.

Валентино Гаравани умер 19 января в возрасте 93 лет. Он основал Valentino вместе с Джанкарло Джаметти в начале 1960-х годов. В историю моды дизайнер вошел благодаря фирменному ярко-красному цвету — его также называют «Красный Валентино».

Дом Valentino он продал еще в 1998-м — примерно за $300 млн, но продолжал создавать для него коллекции еще почти десять лет. Его наряды носили Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди, Джулия Робертс.