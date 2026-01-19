 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер основатель дома моды Valentino

Умер модельер Валентино Гаравани
Валентино Гаравани
Валентино Гаравани (Фото: Tim Whitby / Getty Images)

Итальянский модельер Валентино Гаравани, основатель дома моды Valentino, умер в возрасте 93 лет, сообщает Women's Wear Daily. Он скончался в понедельник, 19 января, в своем доме в Риме.

Прощание с Гаравани пройдет 21 и 22 января, а в пятницу, 23 января, его похоронят в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре).

Валентино Гаравани родился в городе Вогера на севере Италии в 1932 году, его назвали в честь итальянского актера эпохи немого кино Рудольфа Валентино. По окончании школы учился в Академии искусств в Милане и Школе при Синдикате высокой моды в Париже, стажировался у французских модельеров Жана Дессе и Ги Лароша. Вернувшись в Италию, он открыл собственную швейную мастерскую в Риме и вместе с партнером Джанкарло Джамметти основал дом моды Valentino в начале 1960-х.

Переломным моментом в карьере Гаравани Corriere della Sera называет 1962 год, когда состоялись показы во Флоренции и Нью-Йорке. Клиентами Валентино стали звезды Голливуда, в том числе Одри Хепберн, британская принцесса Маргарет (младшая сестра королевы Елизаветы II), художница Марелла Аньелли, модельер Жаклин де Риб, прозванная «последней королевой Парижа», вдова 35-го президента США Джона Кеннеди Жаклин Кеннеди и другие.

Платье от Валентино Кеннеди надела на бракосочетание со своим вторым мужем, магнатом Аристотелем Онассисом в 1968 году. Наряды от модного дома выбирали Элизабет Тейлор — она появилась в нем на премьере фильма «Спартак» в 1960 году в Риме, а также принцесса Диала, Джулия Робертс, Кейт Бланшетт, Риз Уизерспун, Дженнифер Лопес. The Hollewood Reporter отмечает, что в числе самых знаменитых стал созданный Valentino образ Робертс на церемонии вручения «Оскара» в 2001 году, когда актриса получила статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «Эрин Брокович» — черное платье с белой атласной окантовкой. Сам Валентино назвал этот момент одним из самых ярких в своей карьере.

Бренд Valentino несколько раз менял владельцев, с 2012 года он принадлежит катарской инвестгруппе  Mayhoola. Валентино и Джамметти покинули дом моды в 2007 году и в последние годы занимались своим фондом, посвященном моде и искусству.

«В Италии есть Папа Римский — и есть Валентино», — говорил о модельере в 2005 году на тот момент мэр Рима Вальтер Вельтрони.

