В Риме началось прощание с основателем дома моды Valentino. Фоторепортаж
В Риме прощаются с основателем дома моды Valentino Валентино Гаравани. Люди собрались почтить память дизайнера на площади Миньянелли. Итальянский модельер умер 19 января в возрасте 93 лет
Церемония прощания началась в 11:00 по местному времени (9:00 мск). Люди начали выстраиваться в очереди у выставочного центра PM23, где проходит траурное мероприятие, в 9:00 (7:00 мск).
Гроб с телом Гаравани перед началом церемонии прощания у исторической штаб-квартиры Valentino.
На стене у лестницы центра PM23, где проходит траурное мероприятие, написана одна из знаменитых цитат Валентино: «Я люблю красоту, это не моя вина».
На церемонии присутствовал бизнесмен Джанкарло Джамметти (в центре), вместе с которым Гаравани в 1960-м основал дом моды Valentino, и близкие дизайнера.
На фото: Алессандро Онорато, представитель городского совета Рима по вопросам моды.
На фото: креативный директор Valentino Алессандро Микеле.
Прощание продлится два дня — 21 и 22 января. 23 января Гаравани похоронят в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики в Риме.
