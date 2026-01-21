 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Риме началось прощание с основателем дома моды Valentino. Фоторепортаж

Как в Риме идет прощание с основателем дома моды Valentino Валентино Гаравани

В Риме прощаются с основателем дома моды Valentino Валентино Гаравани. Люди собрались почтить память дизайнера на площади Миньянелли. Итальянский модельер умер 19 января в возрасте 93 лет
Церемония прощания началась в 11:00 по местному времени (9:00 мск). Люди начали выстраиваться в очереди у выставочного центра PM23, где проходит траурное мероприятие, в 9:00 (7:00 мск).
Фото: Matteo Minnella / Reuters

Церемония прощания началась в 11:00 по местному времени (9:00 мск). Люди начали выстраиваться в очереди у выставочного центра PM23, где проходит траурное мероприятие, в 9:00 (7:00 мск).

Гроб с телом Гаравани перед началом церемонии прощания у исторической штаб-квартиры Valentino.
Фото: Zuma / TACC

Гроб с телом Гаравани перед началом церемонии прощания у исторической штаб-квартиры Valentino.

На стене у лестницы центра PM23, где проходит траурное мероприятие, написана одна из знаменитых цитат Валентино: &laquo;Я люблю красоту, это не моя вина&raquo;.
Фото: Вера Щербакова / ТАСС

На стене у лестницы центра PM23, где проходит траурное мероприятие, написана одна из знаменитых цитат Валентино: «Я люблю красоту, это не моя вина».

На церемонии присутствовал бизнесмен&nbsp;Джанкарло Джамметти (в центре), вместе с которым Гаравани в 1960-м&nbsp;основал дом моды Valentino, и близкие дизайнера.
Фото: Matteo Minnella / Reuters

На церемонии присутствовал бизнесмен Джанкарло Джамметти (в центре), вместе с которым Гаравани в 1960-м основал дом моды Valentino, и близкие дизайнера.

На фото:&nbsp;Алессандро Онорато, представитель городского совета Рима по вопросам моды.
Фото: Giandomenico D'Angelo / Keystone Press Agency / Global Look Press

На фото: Алессандро Онорато, представитель городского совета Рима по вопросам моды.

На фото: креативный директор Valentino Алессандро Микеле.
Фото: Matteo Minnella / Reuters

На фото: креативный директор Valentino Алессандро Микеле.

Прощание&nbsp;продлится два дня&nbsp;&mdash; 21 и 22 января. 23 января Гаравани похоронят в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики&nbsp;в Риме.
Фото: Matteo Minnella / Reuters

Прощание продлится два дня — 21 и 22 января. 23 января Гаравани похоронят в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики в Риме.

Авторы
Теги
София Шошина, Полина Сафиулина
Валентино Гаравани прощание модельер мода Рим Италия
