Механик «Волгонефти-212» рассказал, как танкер разломился за 10 минут

Крушение произошло «по причине резкого ухудшения погоды, большой волновой нагрузки, неправильной организации выхода в район выгрузки и невозможности уйти в Азовское море», считает механик затонувшего танкера Алексей Татаринов

Фото: из архива Алексея Татаринова

Механик танкера «Волгонефть-212», затонувшего 15 декабря в Керченском проливе, Алексей Татаринов рассказал «РБК Пермь», что судно в момент крушения разломилось на две части примерно за десять минут.

По его словам, 17 ноября танкер вышел из порта Ростова-на-Дону в Азовское море. На следующий день судно встало на якорь в Азовском море, затем его осмотрели пограничники. 20 ноября экипаж получил разрешение на следование в южную часть Керченского пролива для выгрузки мазута на судно-накопитель. Однако судно-накопитель так и не дождались, сказал Татаринов. С 26 ноября судовладелец запросил разрешение на переход в порт на реке Дон для зимнего отстоя, продолжил он.

Утром 2 декабря экипажу сообщили, что танкер включили в график движения по Керченскому проливу. На следующий день судно проследовало в составе каравана в южную часть пролива. По указанию службы управления движения судов (СУДС) морского порта «Кавказ» оно встало на якорь и стало ждать очереди на подход к судну-накопителю для выгрузки, сообщил механик. Танкер простоял до 12 декабря.

Фото: из архива Алексея Татаринова

14 декабря было объявлено штормовое предупреждение, после чего танкер снялся с якоря и проследовал к мысу Такиль у поселка Заветное в Крыму, чтобы укрыться, рассказал Татаринов. Однако встать там на якорь порт не разрешил, сославшись на большое количество судов.

Утром 15 декабря ветер и волнение моря начали усиливаться.

«По указанию капитана судна Леонида Волегова в 8:05 команда осмотрела судно, проконтролировала герметичность судовых помещений. Группа под моим руководством произвела обход судна. Примерно в 8:30 я доложил о том, что все судовые помещения проверены, загерметизированы, протечек не обнаружено, двери закрыты и задраены по-штормовому. Спустя примерно десять минут — в 8:40 — судно переломилось на две части в районе грузовых танков № 5 и № 6», — рассказал Татаринов.

Фото: Южная транспортная прокуратура / ТАСС

По его словам, «Волгонефть-212» подал сигнал бедствия и запросил помощь. На судне была объявлена тревога, началось спасение экипажа. Капитан попытался увести кормовую часть на более мелководный участок, но у него не получилось «из-за увеличившегося дифферента и выхода гребных винтов из воды», сказал механик.

По мнению Татаринова, крушение произошло «по причине резкого ухудшения погоды, не соответствующей прогнозу, большой волновой нагрузки, неправильной организации выхода в район выгрузки и невозможности в случае ухудшения погоды уйти в Азовское море». Он исключил ошибки экипажа. «При крушении все действовали согласно инструкциям, благодаря чему удалось избежать больших жертв», — подчеркнул Татаринов.

15 декабря в Керченском проливе затонули два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности около 9 тыс. т мазута. Оба переломились на части. Часть топлива вытекла в Черное море и попала на побережья Крыма и Краснодарского края.

Фото: из архива Алексея Татаринова

На борту «Волгонефти-212» находились 12 членов экипажа. Один из них — 23-летний матрос из Астрахани Данила Саблин — погиб. Танкером владеет ООО «Кама Шиппинг», образованное в Перми в 2016 году.

Капитан Леонид Волегов арестован. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 2 ст. 263 УК).