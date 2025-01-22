Из потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» откачали половину груза
Специалисты откачали из потерпевшего крушение в Кeрченском проливе танкера «Волгонефть-239» половину груза, сообщает Министерство транспорта России.
Из кормовой части танкера удалось убрать 727 т мазута, что составляет чуть более 50% всего груза нефтепродуктов на борту, уточнили в министерстве.
Накануне, 21 января, специалисты опустошили первый из четырех танков на борту и начали нагрев второго. Утром 22 января его температура позволила начать выводить груз из хранилища судна бесперебойно. Битумовозы уже совершили 12 рейсов, добавляется в сообщении Минтранса.
Разогрев мазута производится на оборудовании танкера: температуру повышают при помощи судового котла. Нагрев танков и поддержка необходимой для откачки температуры производятся поочередно. Как пояснили в ведомстве, одновременный разогрев всех танков снизил бы общую скорость нагрева, поэтому его переключают на следующий танк поэтапно. Пока резервуар с мазутом нагревается, битумовозы проходят проверку для предупреждения возможности поломки.
Работы идут круглосуточно, их закончить планируется за неделю — до конца января.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили 9,2 тыс. т мазута, начали терпеть бедствие в Керченском проливе Черного моря 15 декабря. В результате повреждений танкеров в воду разлились нефтепродукты. Из-за загрязнения пострадали животные, мазут добрался до берегов и осел в грунте. Оперативный штаб по ликвидации последствий аварии сообщил, что движение судов над местом крушения «Волгонефти-212» будет приостановлено.
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