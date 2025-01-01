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Новый год 2025 ,  
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В России вдвое увеличили налоговый вычет для семей с детьми

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Новый год 2025
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 января в России вдвое увеличили ежемесячные стандартные налоговые вычеты для семей с двумя и более детьми.

Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 12 июля 2024 года. Ежемесячные налоговые вычеты по НДФЛ на второго ребенка выросли до 2,8 тыс. руб.

Сумма на третьего и каждого последующего ребенка увеличилась до 6 тыс. руб. Вычет на первого ребенка остался прежним и составляет 1,4 тыс. руб.

Стандартный налоговый вычет на детей — это сумма, на которую можно уменьшить налог на доходы физических лиц. Выплата будет производиться каждому из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если те обучаются в образовательной организации на очном отделении. У заявителя не должно быть задолженности по уплате алиментов. О

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Кроме того, изменился предельный размер дохода, до достижения которого применяются стандартные вычеты. До 2025 года он составлял 350 тыс. рублей, теперь он составляет 450 тыс.

С 1 января стандартные налоговые вычеты на детей предоставляются в беззаявительном порядке на основании уже имеющихся данных.

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