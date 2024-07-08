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Путин предложил выплачивать семьям неиспользованные остатки маткапитала

Путин отметил, что для начала можно разрешить выплачивать семьям неиспользованные остатки материнского капитала в пределах 10 тыс. руб. В этом году маткапитал на первого ребенка составляет 631 тыс. руб., на второго — 834 тыс.
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Президент Владимир Путин согласился с предложением выплачивать неистраченные остатки материнского капитала, начав с 10 тыс. руб. Об этом он заявил в ходе встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное»; слова главы государства приводит ТАСС.

С соответствующей просьбой к Путину обратилась семья из Бурятии и Забайкалья. Отвечая, президент отметил, что «ситуация такая известна» и что уже обсудил ее с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как уже и сделать ничего нельзя. Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», — отметил Путин. Он добавил, что для начала можно разрешить это в пределах 10 тыс. руб., «а потом посмотрим».

Мишустин пообещал продлить программу маткапитала до 2030 года
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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Программу материнского капитала в России ввели в 2007 году. Изначально выплаты предназначались только на второго ребенка, но с 2020-го меру поддержки распространили и на первенцев. В 2024 году маткапитал на первого ребенка составляет 631 тыс. руб., на второго — 834 тыс. руб.

Средства можно использовать на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

Путин предложил продлить программу маткапитала как минимум до 2030 года. Сейчас она действует до конца 2026-го. В начале марта группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который подразумевает, что программа будет бессрочной.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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