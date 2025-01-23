Число погибших на горнолыжном курорте в Турции выросло до 78 человек

Фото: Murad Sezer / Reuters

Число погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте в Турции составило 78 человек, передает Haber Turk со ссылкой на Министерство юстиции страны.

«Все личности установлены. Число погибших в огне — 78», — цитирует издание заявление Минюста.

Пожар в 12-этажном деревянном отеле «Карталкая» на горнолыжном курорте в Болу вспыхнул в ночь на 21 января. Министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил, что возгорание случилось в ресторанной зоне на четвертом этаже. Затем огонь распространился на все здание, в котором на тот момент находились 234 гостя.

Как сообщил позднее департамент ситуационно-кризисного центра МИДа, российские граждане при пожаре не пострадали. 22-е января в Турции было объявлено днем траура.

В ходе расследования трагедии главная прокуратура Болу задержала 11 человек, в том числе заместителя мэра и директора пожарной охраны города. Расследование проводится «всесторонне и тщательно», сообщил 23 января Минюст в своем аккаунте в X.

Курорт Карталкая расположен в горах Кёроглу на северо-западе Турции, в 270 км от Стамбула.