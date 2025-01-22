При пожаре на турецком курорте россияне не пострадали
Департамент ситуационно-кризисного центра МИДа сообщил в телеграм-канале, что в пожаре на турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу не пострадали россияне.
Установленное число жертв трагедии выросло до 76. Опознаны 52 из них, тела 45 погибших доставили их семьям. На момент пожара в отеле были зарегистрированы 238 постояльцев.
Огонь в 12-этажном деревянном отеле горнолыжного курорта в Карталкае, Турция, вспыхнул в ночь на 21 января. По предварительным данным пожар начался в ресторанной зоне на четвертом этаже здания. Оно было заполнено на 80-90% из-за начавшихся каникул обучающихся. 22 января объявлено в стране днем траура.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и пожелал выздоровления пострадавшим в письме, направленном президенту Турции Реджепу Эрдогану.
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