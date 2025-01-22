В Турции начался траур по 76 погибшим на горнолыжном курорте

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Однодневный траур из-за пожара на горнолыжном курорте, объявленный ранее президентом Реджепом Эрдоганом, начался в Турции. В стране и ее зарубежных представительствах приспустили государственные флаги. Эрдоган заверил, что виновные в пожаре будут отвечать по всей строгости закона. По делу о пожаре уже задержали девять человек, включая владельца отеля.

В ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле «Карталкая» на горнолыжном курорте в Болу вспыхнул пожар. На данный момент известно о 76 погибших, пока удалось установить личности 52 из них. Список опознанных жертв приводит турецкая служба СNN. 45 тел погибших передали их семьям.

Лидеры стран передали соболезнования по поводу трагедии, в их числе президент России Владимир Путин. «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара», — передает слова Путина пресс-служба Кремля.