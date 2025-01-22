Эрдоган расплакался на прощании с жертвами пожара на горнолыжном курорте

Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте «Карталкая», Турция, 22 января 2025 года (Фото: пресс-служба Президента Турции)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не сдержал слез во время церемонии прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте, где погибли 76 человек. Соответствующие кадры публикует Hürriyet.

Он и его жена Эмине Эрдоган сначала приехали к семьям погибших и выразили свои соболезнования, после чего приняли участие в погребальной молитве. Похороны прошли на кладбище Кылычарслан в одноименном районе.

В рамках расследования инцидента главная прокуратура города Болу, где произошла трагедия, задержала 11 человек, в том числе заместителя мэра и директора пожарной охраны города. Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч на своей странице в X.

Video

Трагедия произошла ночью 21 января в 12-этажном деревянном отеле на горнолыжном курорте «Карталкая» в Болу. Там вспыхнул пожар, в результате которого погибли 76 человек. В настоящее время удалось установить личности 52 из них. Список опознанных жертв приводила турецкая служба СNN. 45 тел погибших передали их семьям.

Эрдоган объявил 22 января в Турции днем траура.