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Гинцбург рассказал о скорых испытаниях вакцин против рака почек и груди

Исследование вакцины на пациентах с меланомой планируется начать осенью этого года, дальнейшие исследования зависят от объемов финансирования
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Испытания персонализированных мРНК-вакцин против рака почек, груди и поджелудочной железы могут начаться в начале этого или следующего года, сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Исследования онкологических вакцин на пациентах с меланомой планируется начать в сентябре 2025-го. С его слов, если объемы финансирования будут соответствовать ожидаемым, параллельно с разработкой онкологических моделей меланомы, «где все отработано», начнутся исследования в отношении других онкологических болезней.

«Чтобы вслед за меланомой тоже была возможность создавать вакцины против мелкоклеточного рака легких, как известно, самого распространенного рака человека с наибольшей летальностью, тяжелыми исходами. Далее, по всей видимости, определенные [разновидности] рака почек, возможно, рак груди и рак поджелудочной железы — вот наши планы», — рассказал Гинцбург.

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Фото:Photo Courtesy of the American Cancer Society / Getty Images

Российскую вакцину от рака разрабатывают совместно несколько научных команд — Центр им. Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Разработка вакцины финансируется государством.

Доклинические испытания российской вакцины от рака были завершены в сентябре. По словам одного из разработчиков, препарат будут вводить уже заболевшим, чтобы их иммунная система училась различать злокачественные клетки.

Результаты исследований показывают, что препарат подавляет развитие опухоли, а также, вероятно, может подавить возможность появления метастазов, рассказывал Гинцбург. Он уточнил, что сейчас ученые занимаются вопросом, возможно ли возникшую в опухоли мутацию превратить в антиген, который стимулировал бы иммунную систему больного работать против его же опухоли.

В 2022 году в мире выявили более 19,9 млн случаев рака, включая немеланомный рак кожи, следует из подсчетов Всемирного фонда исследования рака. Наиболее частыми являлись злокачественные образования в области трахеи, бронхов и легких (2,4 млн), груди (2,2 млн), колоректума (1,9 млн), простаты (1,4 млн), желудка (968 тыс.).

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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