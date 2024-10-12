Гинцбург рассказал об успехах в разработке вакцины от рака

Российскую мРНК-вакцину от рака разрабатывают сразу несколько институтов, ее доклинические испытания завершили в прошлом месяце. По словам Гинцбурга, при испытаниях на животных препарат показал способность подавлять опухоли

Александр Гинцбург (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Доклинические исследования российской вакцины от рака демонстрируют, что препарат подавляет развитие опухоли, а также, вероятно, может подавить возможность появления метастазов. Об этом ТАСС заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«На животных моделях отработали то, что данный вакцинный препарат прекрасно подавляет развитие опухоли. По всей видимости, он подавляет и возможность метастазирования данной опухоли», — отметил он.

По словам Гинцбурга, ученые в данный момент работают над тем, чтобы выяснить, возможно ли возникшую в опухоли мутацию превратить в антиген, который стимулировал бы иммунную систему больного работать против его же опухоли. «В следующем году Центры им. Герцена и им. Блохина должны перейти к использованию вакцинного препарата уже у пациентов», — пообещал он.

Российскую вакцину от рака разрабатывают совместно несколько научных команд — Центр им. Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Работа по разработке вакцины финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершили в прошлом месяце.

Один из разработчиков вакцины, директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ им. Блохина Вячеслав Косоруков ранее на этой неделе рассказывал, что в России в настоящее время ведется работа по созданию нескольких вариантов вакцины от рака, в том числе клеточной. При этом основные усилия сосредоточены на создании мРНК-вакцины (вакцина, действующая часть которой — рибонуклеиновая кислота, обычно матричная, «кодирующая белок», характерный для патогена. — РБК), в разработке которой участвуют несколько институтов. «Большая часть работы уже выполнена. Клинические исследования, вероятно, начнутся в ближайшее время. Они могут быть либо полноценными клиническими испытаниями, либо так называемыми исследованиями в рамках клинических исключений», — говорил ученый.

Говоря об эффективности разрабатываемой вакцины, Косоруков подчеркнул, что это «вовсе не панацея» — препарат будет эффективен только при определенных видах рака, для которых показано применение иммунотерапии. «Сейчас существуют клинические рекомендации, в которых указано, где и когда можно использовать иммунотерапию. Пока это ограниченный список заболеваний — например, меланома. В будущем туда могут войти рак легкого, некоторые виды рака ЖКТ и, возможно, рак почки. Для каждого из этих видов рака необходимо провести отдельные испытания, чтобы подтвердить эффективность вакцины. Это большая работа, которую мы планируем выполнить в кратчайшие сроки», — подчеркнул глава НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Согласно данным Всемирного фонда исследования рака, по состоянию на 2022 год это заболевание зафиксировано у 19,9 млн человек, из них 9,5 млн случаев — у мужчин, 9,1 млн — у женщин. Оно занимает второе место в мире в списке причин смертности. В фонде называют профилактику этого заболевания одной из самых серьезных проблем здравоохранения XXI века.