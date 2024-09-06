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В Минздраве сообщили о завершении доклинических испытаний вакцины от рака

Академик Каприн: в России завершены доклинические испытания вакцины от рака
Андрей Каприн
Андрей Каприн (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В России завершены доклинические испытания вакцины от рака, первая фаза клинических испытаний начнется после разрешения Минздрава, сообщает главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии министерства, академик РАН Андрей Каприн.

«Мы прошли доклинику (доклинические исследования. — РБК). Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний», — передает его слова ТАСС.

Как только ведомство выдаст разрешение, на сайте опубликуют объявление о наборе добровольцев с медицинскими показаниями, отметил Каприн.

Академик также добавил, что пациентам, которые не завершили химиотерапию, вакцина будет противопоказана, вследствие чего больным могут отказать в вакцине до завершения курса лечения.

Мурашко назвал сроки завершения доклинических испытаний вакцины от рака
Общество
Михаил Мурашко

В начале июня министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что результаты доклинических исследований вакцины от рака рассчитывают получить только к концу 2024 года, после чего уже будут приступать к клиническим испытаниям.

По словам одного из разработчиков, препарат будут вводить уже заболевшим, чтобы их иммунная система училась различать злокачественные клетки.

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