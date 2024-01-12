Ученые заметили распространение рака среди молодежи

Рак перестает быть «болезнью старения», все чаще его выявляют у молодежи, указывают врачи из США. Схожие тенденции замечают по всему миру, причем причина не ясна — нездоровый образ жизни не может полностью объяснить ситуацию

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Раком заболевают все больше молодых людей по всему миру: уровень диагностирования онкологии в США вырос на 12,8% за 20 лет, а опубликованное в журнале BMJ Oncology исследование указало на резкий глобальный рост числа раковых больных возрастом до 50 лет, прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии, пишет Wall Street Journal.

«Пациенты становятся моложе. Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, наших лекарствах или что-то, что мы еще не идентифицировали», — сказала доктор Андреа Черчек, руководящая программой для пациентов с ранним проявлением рака желудочно-кишечного тракта в онкологическом центре Мемориал Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке.

Ее наблюдения подтверждает доктор Моник Гэри, директор онкологической программы Grand View Health в Пенсильвании: «Мы видим все больше и больше молодых людей, которые не соответствуют классическому учению о том, что рак — это болезнь старения».

Поиск причины такой динамики заводит врачей в тупик, отмечает издание. Специалисты подозревают, что этому виной изменения образа жизни — меньшая физическая активность, больше многократно переработанных продуктов, появление новых токсинов, микропластик, ожирение. Врачи говорят, что ожирение и образ жизни не могут полностью объяснить ситуацию.

«Многие молодые пациенты очень здоровы», — подчеркнула хирург по колоректальному раку в онкологическом центре Андерсона при Техасском университете в Хьюстоне доктор Нэнси Ю.

В 2020 году умер 43-летний актер Чедвик Боузман от рака толстой кишки, напоминает WSJ, что привлекло внимание общественности к распространению колоректального рака у людей в возрасте до 50 лет. Эта тенденция уже десять лет вызывает тревогу онкологов. По оценке экспертов, схожим образом снижается возрастной порог заболеваемости другими видами рака, включая рак поджелудочной железы, аппендикса, желудка и матки.

«Колоректальный рак был канарейкой в угольной шахте», — считает Тимоти Реббек, онколог-эпидемиолог из Института рака Дана-Фарбер в Бостоне. Эта идиома означает ранее предупреждение об опасности.

Уровень смертности от рака в США упал на треть за 30 лет — с 1991 года, этому способствовало сокращение уровня курения, улучшение лечения и скрининг для раннего выявления раковых заболеваний. Однако каждый пятый новый пациент с колоректальным раком в 2019 году был моложе 55 лет, что почти вдвое больше, чем в 1995 году. У этих пациентов обнаруживают рак часто на поздних стадиях.

Риск развития некоторых видов рака в молодом возрасте возрастал для каждого поколения, родившегося с 1950-х годов, показывают исследования. Ученые выяснили, что родившиеся в 1990-х годах подвержены двойному риску раннего развития рака толстой кишки и четырехкратному риску развития рака прямой кишки по сравнению с людьми, родившимися приблизительно в 1950 году.

В России в 2020 году снизилось число выявленных случаев окнологии, эксперты указывали: это не значит, что таких больных нет. «Они есть, и у них рано или поздно будет диагностирован рак, но со значительным опозданием, на третьей-четвертой стадиях. Когда болезнь трудно поддается лечению или вовсе неизлечима», — предупредил заведующий отделом клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, президент Противоракового общества России Давид Заридзе. По его мнению, в ближайшие годы в России снизятся эффективность лечения и показатели выживаемости

«Максимальный рост смертности, скорее всего, придется на 2023–2025 годы. А в 2022–2023 годах мы будем свидетелями роста заболеваемости злокачественными новообразованиями — избытка случаев онкологии, которые не были диагностированы в предыдущие годы», — пояснил Заридзе.

«Каждый год в нашей стране 300 000 человек умирает от рака. Из них 54% — мужчины, 46% — женщины. Причинами высокой смертности является поздняя диагностика опухолей из-за того, что пациент боится обращаться к врачу», — говорится на сайте НИИ хирургии и неотложной медицины СПбГМУ им. Павлова.