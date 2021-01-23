Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Протесты и задержания у СИЗО «Матросская тишина». Видео Политика, 21:08 В ОНК оценили число задержанных на протестах в Москве Политика, 20:45 Полиция Украины сообщила о столкновениях на акции у посольства России Политика, 20:26 МВД проверит видео с ударившим женщину в живот силовиком в Петербурге Общество, 20:16 «Арсенал» проиграл в Кубке Англии и лишился шансов защитить титул Спорт, 20:13 Кабмин не поддержал проект о сроках за вовлечение подростков в митинги Общество, 20:10 Боррель осудил задержания на акциях в России Политика, 20:03 Полиция задержала протестующих возле СИЗО, где сидит Навальный Политика, 19:48 МИД призвал США не вмешиваться во внутренние дела из-за митингов Политика, 19:47 Правозащитники сообщили о 2 тыс. задержанных на акциях протеста в России Политика, 19:40 Сборная России выиграла второе золото за день на ЧЕ по шорт-треку Спорт, 19:33 Водителю машины с номерами АМР травмировали глаз во время акции протеста Общество, 19:22 Задира на золотой горе. Почему UFC обязан Конору Макгрегору популярностью Спорт, 19:12 РБК Pro: самый каверзный вопрос на собеседовании. Шесть вариантов ответа Pro, 19:00
Общество ,  
0 

Кабмин не поддержал проект о сроках за вовлечение подростков в митинги

Ввести уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции предложил депутат Марченко. Ранее Следственный комитет и Верховный суд концептуально одобрили разработанный им законопроект
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не стала поддерживать законопроект о введении уголовного наказания за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста и митинги. Об этом сообщает ТАСС.

Так, правкомиссия отреагировала на законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко («Единая Россия»), в котором он предложил внести изменения в ст. 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) и в ст. 212 УК (массовые беспорядки) и давать до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных публичных мероприятиях и массовых беспорядках.

СК в день протестов из-за Навального завел дело о призывах к митингам
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В отзыве кабмина отмечается, что в законе уже предусмотрено наказание за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях. Сейчас это административная ответственность, уточнили в правительстве. Кроме того, как отметили в правкомиссии, если несовершеннолетнего вовлекли в участие в публичном мероприятии, которое представляет опасность для его жизни, то ответственность может наступить по ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Она предусматривает лишение свободы на срок до одного года либо на срок до трех лет, если призывы к участию в незаконной акции прозвучали через СМИ или интернет.

По мнению членов комиссии, применение предложенных депутатом норм приведет к тому, что с другими положениями кодекса, которые предусматривают ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, произойдет конкуренция.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В отзыве на законопроект сказано, что предложенные Марченко санкции не соответствует принципу справедливости, который закреплен в ст. 6 УК РФ. «Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — сказано в отзыве.

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Как бухгалтеру избежать ответственности по долгам компании Какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Чем закончится для BMW и Volkswagen дружба с Китаем

Ранее Следственный комитет и Верховный суд концептуально одобрили разработанный Марченко законопроект. Сам депутат, объясняя инициативу, заявил, что при существующей административной ответственности организаторы могут избежать штрафов.

В настоящее время вовлечение несовершеннолетних в такие несанкционированные мероприятия наказывается штрафами (для граждан — в размере 50 тыс. руб., для должностных лиц — 100 тыс. руб.).

«А вот если уголовное дело будет, то в ходе предварительного расследования будет собираться вся информация, доказательства. И будут найдены и привлечены к уголовной ответственности реальные организаторы», — пояснил он.

Говоря о ст. 212, Марченко предложил дополнить ее наказанием за «склонение, вербовку или иное вовлечение несовершеннолетнего» в массовые беспорядки. Оно должно предусматривать «лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такого».

Задержания на акции в поддержку Навального в Москве. Видео
Политика

На текущей неделе власти несколько раз напоминали об ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях на фоне призывов сторонников оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток после возвращения в Россию, выходить на протесты с требованием освободить его. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, которые призывают к участию в митингах, и пообещала привлекать ответственных к административной ответственности. По требованию ведомства Роскомнадзор направил уведомление руководству «ВКонтакте» и TikTok, в котором обязал их удалять материалы с такими призывами к несовершеннолетним. Позднее Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами.

Автор
Михаил Юшков
кабмин комиссия митинги
Материалы по теме
На акции протеста в Москве задержали жену Навального
Политика
Московский дептранс посоветовал избегать поездок в центр из-за митингов
Политика
Силовики в Москве вытеснили протестующих с Цветного бульвара
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter