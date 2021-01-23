Кабмин не поддержал проект о сроках за вовлечение подростков в митинги

Ввести уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции предложил депутат Марченко. Ранее Следственный комитет и Верховный суд концептуально одобрили разработанный им законопроект

Фото: Владислав Шатило / РБК

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не стала поддерживать законопроект о введении уголовного наказания за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста и митинги. Об этом сообщает ТАСС.

Так, правкомиссия отреагировала на законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко («Единая Россия»), в котором он предложил внести изменения в ст. 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) и в ст. 212 УК (массовые беспорядки) и давать до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных публичных мероприятиях и массовых беспорядках.

В отзыве кабмина отмечается, что в законе уже предусмотрено наказание за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях. Сейчас это административная ответственность, уточнили в правительстве. Кроме того, как отметили в правкомиссии, если несовершеннолетнего вовлекли в участие в публичном мероприятии, которое представляет опасность для его жизни, то ответственность может наступить по ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Она предусматривает лишение свободы на срок до одного года либо на срок до трех лет, если призывы к участию в незаконной акции прозвучали через СМИ или интернет.

По мнению членов комиссии, применение предложенных депутатом норм приведет к тому, что с другими положениями кодекса, которые предусматривают ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, произойдет конкуренция.