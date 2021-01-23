США обвинили бывшую сотрудницу посольства в России в краже документов

По данным Минюста, экс-сотрудница американского посольства в России вступила в сговор с двумя иностранцами с целью кражи документов по программе приема беженцев

Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

Власти США обвинили трех иностранных граждан, в том числе бывшую сотрудницу американского посольства в России Олесю Красилову, в краже документов, связанных с программой приема беженцев (USRAP). Об этом сообщается на сайте Минюста страны.

Двое других обвиняемых — бывший сотрудник Служб гражданства и иммиграции США в Иордании Хайтам Иса Саадо Сад и Оса Муфак Абдулжаббар (его должность не указана), они задержаны. Красилова находится на свободе.

Как сообщает Минюст, всех троих заподозрили в сговоре с целью кражи государственных документов, мошенничества и отмывания денег. Сада и Красилову также обвиняют в компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях.

В обязанности Красиловой и Сада входила обработка заявлений о переселении беженцев в США через USRAP, сообщает Минюст. Записи, которые пытались украсть обвиняемые, были связаны с сотнями заявок по этой программе. Они содержали конфиденциальную информацию о заявителях-беженцах, членах их семей, их работе и военном прошлом. Кроме того, там были рассказы беженцев о преследованиях или страхе преследований, и внутренние оценки этих заявлений от официальных лиц США.

Максимальное наказание за сговор с целью мошенничества в США составляет пять лет лишения свободы, такое же наказание предусмотрено за компьютерное мошенничество и злоупотребления. Максимальное наказание за кражу государственных документов составляет 10 лет, за сговор с целью отмывания денег — 20 лет.