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США обвинили бывшую сотрудницу посольства в России в краже документов

По данным Минюста, экс-сотрудница американского посольства в России вступила в сговор с двумя иностранцами с целью кражи документов по программе приема беженцев
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

Власти США обвинили трех иностранных граждан, в том числе бывшую сотрудницу американского посольства в России Олесю Красилову, в краже документов, связанных с программой приема беженцев (USRAP). Об этом сообщается на сайте Минюста страны.

Двое других обвиняемых — бывший сотрудник Служб гражданства и иммиграции США в Иордании Хайтам Иса Саадо Сад и Оса Муфак Абдулжаббар (его должность не указана), они задержаны. Красилова находится на свободе.

Как сообщает Минюст, всех троих заподозрили в сговоре с целью кражи государственных документов, мошенничества и отмывания денег. Сада и Красилову также обвиняют в компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях.

В обязанности Красиловой и Сада входила обработка заявлений о переселении беженцев в США через USRAP, сообщает Минюст. Записи, которые пытались украсть обвиняемые, были связаны с сотнями заявок по этой программе. Они содержали конфиденциальную информацию о заявителях-беженцах, членах их семей, их работе и военном прошлом. Кроме того, там были рассказы беженцев о преследованиях или страхе преследований, и внутренние оценки этих заявлений от официальных лиц США.

Максимальное наказание за сговор с целью мошенничества в США составляет пять лет лишения свободы, такое же наказание предусмотрено за компьютерное мошенничество и злоупотребления. Максимальное наказание за кражу государственных документов составляет 10 лет, за сговор с целью отмывания денег — 20 лет.

Из-за кражи документов, связанных с предоставлением убежища иностранцам, США решили на 90 дней приостановить программу приема ряда категорий иракских беженцев, сообщает Госдепартамент. Решение принято «для дальнейшего изучения вопроса и устранения уязвимостей».

Как отмечает Госдеп, в рамках этой программы власти тщательно проверяют данные о заявителях и их биографию и лишают статуса беженца тех, кто связан с обозначенными террористическими организациями или участвовал в террористической деятельности. В ведомстве заявили, что никаких признаков того, что кража документов «поставила под угрозу более широкую программу приема беженцев».

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Наталия Анисимова
Минюст США посольство США в России кража данных отмывание денег
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