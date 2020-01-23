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Эксперты подсчитали возможную экономию на ипотеке после послания Путина

По подсчетам «ДОМ.РФ», благодаря новым мерам господдержки общая сумма возможной экономии при покупке квартиры за пределами Москвы и Петербурга по ипотечному кредиту превысит 2 млн руб.
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Реализация предложений президента России об усилении мер социальной поддержки позволит покупателям жилья, имеющим двоих детей, сэкономить более 2 млн руб., что составляет свыше 40% стоимости средней квартиры, приобретаемой в ипотеку за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает аналитический центр «ДОМ.РФ».

Эксперты напоминают, что в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин пообещал продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первого ребенка. С 1 января 2020 года размер материнского капитала установлен в размере 466 617 руб.

При рождении второго ребенка материнский капитал, в соответствии с предложением Путина, будет выдаваться в увеличенном на 150 тыс. руб. размере — 616 617 руб. Доплату в 150 тыс. при рождении второго ребенка смогут получить и те, кто ранее уже получил выплату (466 617 руб.) за первенца. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 руб., которые могут быть направлены на уплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу или погашение ранее взятых жилищных кредитов и займов.

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В своих расчетах аналитики «ДОМ.РФ» использовали средние по рынку данные, в соответствии с которыми гипотетическим обладателем материнского капитала приобреталась квартира площадью 54 кв. м и стоимость 3,08 млн руб. (57 тыс. руб. за кв. м — медианная стоимость в новостройке за пределами Москвы и Санкт-Петербурга). Тогда первоначальный взнос при покупке такой квартиры в ипотеку (20%) составит 615,6 тыс. руб. Таким образом, его можно будет полностью покрыть за счет материнского капитала.

Кроме того, семьи с двумя детьми могут сэкономить за счет участия в субсидируемой государством ипотечной программе, в рамках которой кредиты выдаются по сниженной ставке. По данным «ДОМ.РФ», за 15 лет действия кредита участвующая в такой программе семья может сэкономить 991 тыс. руб.

Еще более 500 тыс. руб. семья может сэкономить благодаря использованию налоговых вычетов на приобретение недвижимости (в расчете «ДОМ.РФ» сумма экономии взята за 400 тыс. руб. на обоих супругов, купивших квартиру в долевую собственность) и на сумму уплаченных процентов по ипотеке (136 тыс. руб.)

Таким образом, общая сумма экономии для семьи с двумя детьми складывается из:

  • 616 617 руб. — материнский капитал;
  • 991 тыс. руб. — сокращение трат на платежи по ипотеке;
  • 400 тыс. руб. — налоговый вычет на приобретение недвижимости при использовании обоими супругами;
  • 136 тыс. руб. — налоговый вычет по процентам по ипотеке.

Общий размер экономии составляет более 2,143 млн руб. По подсчетам аналитиков «ДОМ.РФ», это более 40% общих расходов на покупку взятой в качестве примера квартиры и уплату процентов за время погашения ипотечного кредита.

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Эксперты напоминают также, что в случае рождения в семье третьего ребенка государство направляет на погашение взятого ей ипотечного кредита еще 450 тыс. руб.

Кроме того, в своем послании Федеральному собранию Путин предложил ввести с января 2020 года ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Получить такие выплаты в размере 5,5 тыс. руб. в месяц смогут семьи, в которых доход на человека не превышает прожиточного минимума.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ипотека, покупка жилья, материнский капитал
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