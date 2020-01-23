Эксперты подсчитали возможную экономию на ипотеке после послания Путина

По подсчетам «ДОМ.РФ», благодаря новым мерам господдержки общая сумма возможной экономии при покупке квартиры за пределами Москвы и Петербурга по ипотечному кредиту превысит 2 млн руб.

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Реализация предложений президента России об усилении мер социальной поддержки позволит покупателям жилья, имеющим двоих детей, сэкономить более 2 млн руб., что составляет свыше 40% стоимости средней квартиры, приобретаемой в ипотеку за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает аналитический центр «ДОМ.РФ».

Эксперты напоминают, что в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин пообещал продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первого ребенка. С 1 января 2020 года размер материнского капитала установлен в размере 466 617 руб.

При рождении второго ребенка материнский капитал, в соответствии с предложением Путина, будет выдаваться в увеличенном на 150 тыс. руб. размере — 616 617 руб. Доплату в 150 тыс. при рождении второго ребенка смогут получить и те, кто ранее уже получил выплату (466 617 руб.) за первенца. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 руб., которые могут быть направлены на уплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу или погашение ранее взятых жилищных кредитов и займов.

В своих расчетах аналитики «ДОМ.РФ» использовали средние по рынку данные, в соответствии с которыми гипотетическим обладателем материнского капитала приобреталась квартира площадью 54 кв. м и стоимость 3,08 млн руб. (57 тыс. руб. за кв. м — медианная стоимость в новостройке за пределами Москвы и Санкт-Петербурга). Тогда первоначальный взнос при покупке такой квартиры в ипотеку (20%) составит 615,6 тыс. руб. Таким образом, его можно будет полностью покрыть за счет материнского капитала.