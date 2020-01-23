ФСБ вычислила источник сообщений о минировании

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

ФСБ вычислила зарубежный сервис, с которого поступали тысячи анонимных ложных сообщений о «минировании» российских судов, школ и других общественных зданий, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования», — говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что все сообщения носили ложный характер. В результате, на основания представления Генпрокуратуры, 23 января доступ к ресурсам почтового сервиса был ограничен. По состоянию на 10:10 мск 23 января, сайт Startmail остается доступен в России.

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