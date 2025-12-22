Суд отменил выселение многодетной семьи из квартиры по «схеме Долиной»

Многодетная семья в 2013 году купила квартиру в ипотеку, но узнала об обмане во время сделки только спустя более 10 лет. С требованием их выселить обратился наследник бывшей владелицы, ставшей жертвой мошенников в 2012-м

Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Мосгорсуд решил оставить квартиру многодетной семье, которая более 10 лет назад приобрела ее у мошенников, но недавно столкнулась с иском от наследника обманутой бывшей владелицы, сообщила пресс-служба столичных судов.

В 2012 году женщина по фамилии Белоусова стала жертвой мошенников, которые вынудили ее передать документы на квартиру, после чего сама она пропала, а жилье в 2013-м было перепродано по поддельным документам многодетной семье. Последние взяли для покупки жилья ипотеку, но о том, что приобрели недвижимость у мошенников, узнали только спустя 10 лет.

Наследник Белоусовой, которую судебным решением от 2024 года признали умершей, обратился в Люблинский районный суд, потребовал признать сделку недействительной и обязать многодетную семью освободить помещение.

В защиту семьи в ходе процесса выступила прокуратура, подавшая вместе с ответчиками встречные иски для признания их добросоветными покупателями. Последнее требование было удовлетворено, но в то же время Люблинский районный суд признал сделку недействительной и обязал семью с детьми освободить квартиру.

«Суд апелляционной инстанции после заслушивания сторон и исследования доказательств отменил решение Люблинского районного суда города Москвы и вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований наследника», — отмечает в сообщении.

Народная артистка России Лариса Долина в 2024 году продала свою квартиру за 112 млн руб., но потом сообщила, что ее обманули мошенники. Она обратилась в суд и сделку признали недействительной, поскольку певица в момент ее осуществления, как показала экспертиза, находилась в «измененном психическом состоянии». Покупательница — Полина Лурье — осталась и без жилья, и без денег. Дело получило широкий общественный резонанс и оспаривание подобных сделок бывшими продавцами стали называть «эффектом Долиной».

Лурье подавала апелляции и дошла до Верховного суда (ВС). Последний в декабре отменил решения нижестоящих инстанций и оставил квартиру покупательнице. «Лариса Долина незаконно находится в квартире, и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», — отмечали в пресс-службе Верховного суда после вынесения решения.