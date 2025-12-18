В Туле возбудили дело после попытки пенсионерки повторить «схему Долиной»

Фото: СУ СК России по Тульской области

В Тульской области возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении пенсионерки, обратившейся в суд с требованием расторгнуть договор о продаже квартиры, который, как она утверждала, заключила под влиянием мошенников. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

По версии следствия, несколько месяцев назад 70-летняя жительница Тулы продала свою квартиру под влиянием мошенников за 1,6 млн руб. Позднее женщина осознала, что стала жертвой обмана, и не перевела полученные деньги злоумышленникам, а оставила их себе и потратила на свои нужды.

Через два месяца пенсионерка обратилась в суд с требованием расторгнуть договор о продаже квартиры. При этом в иске женщина исказила обстоятельства сделки, чтобы вернуть недвижимость в свою собственность.

Полиция классифицировала ее действия как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).

Летом 2024 года певица Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников. Через суд она добилась признания сделки недействительной, квартиру оставили в ее собственности. При этом суды не обязали Долину вернуть покупательнице Полине Лурье 112 млн руб., указав, что деньги нужно взыскать с мошенников.

Во вторник, 16 декабря, Верховный суд России отменил решения по делу о продаже квартиры певицы, оставив недвижимость в собственности Лурье. Одновременно с этим встречный иск покупательницы о прекращении права пользования квартирой и принудительном выселении Долиной направлен на новое рассмотрение в Московский городской суд.