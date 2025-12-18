 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Туле возбудили дело после попытки пенсионерки повторить «схему Долиной»

Фото: СУ СК России по Тульской области
Фото: СУ СК России по Тульской области

В Тульской области возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении пенсионерки, обратившейся в суд с требованием расторгнуть договор о продаже квартиры, который, как она утверждала, заключила под влиянием мошенников. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

По версии следствия, несколько месяцев назад 70-летняя жительница Тулы продала свою квартиру под влиянием мошенников за 1,6 млн руб. Позднее женщина осознала, что стала жертвой обмана, и не перевела полученные деньги злоумышленникам, а оставила их себе и потратила на свои нужды.

Через два месяца пенсионерка обратилась в суд с требованием расторгнуть договор о продаже квартиры. При этом в иске женщина исказила обстоятельства сделки, чтобы вернуть недвижимость в свою собственность.

Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу Долиной
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Полиция классифицировала ее действия как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).

Летом 2024 года певица Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников. Через суд она добилась признания сделки недействительной, квартиру оставили в ее собственности. При этом суды не обязали Долину вернуть покупательнице Полине Лурье 112 млн руб., указав, что деньги нужно взыскать с мошенников.

Во вторник, 16 декабря, Верховный суд России отменил решения по делу о продаже квартиры певицы, оставив недвижимость в собственности Лурье. Одновременно с этим встречный иск покупательницы о прекращении права пользования квартирой и принудительном выселении Долиной направлен на новое рассмотрение в Московский городской суд.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Тула полиция мошенничество Лариса Долина

