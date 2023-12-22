 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах

С обвинениями в адрес актера выступила бывшая ассистентка. По ее версии, Дизель напал на нее в гостиничном номере и пытался склонить к половому акту. После этого ее уволили. Адвокат актера отверг обвинения
Вин Дизель
Вин Дизель (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Игравшего в «Форсажах» актера Вина Дизеля обвинили в сексуальном насилии, сообщают CNN и The Hollywood Reporter.

Гражданский иск против Дизеля подала бывшая ассистентка Аста Джонассон. Она утверждает, что в 2010 году, в то время, когда шли съемки «Форсажа 5», актер напал на нее в гостиничном номере, прижал к стене и мастурбировал перед ней. Джонассон заявила, что он проигнорировал ее заявления «о несогласии», она пыталась вырваться. В итоге актер отпустил ее.

Помимо Дизеля, ответчиками по иску выступает его продюсерская компания One Race Productions (участвовала в создании четвертой-шестой частей «Форсажа») и сестра актера Саманта Винсент, которая в то время руководила компанией. Джонассон утверждает, что Винсент связалась с ней через несколько часов после инцидента в гостинице и уволила ассистентку. Поэтому в иске, помимо обвинений в домогательствах, есть обвинения в создании враждебной рабочей среды, незаконном увольнении и др.

Джонассон требует наложения штрафа в размере $10 тыс. за каждое нарушение и иных штрафных санкций.

Адвокат Дизеля Брайан Фридман заявил, что его клиент «категорически отвергает» обвинения «в полном объеме». «Он впервые слышит об этом заявлении [о событиях] более чем 13-летней давности, сделанном, предположительно, работавшей девять дней сотрудницей. Существуют четкие доказательства, которые полностью опровергают эти диковинные обвинения».

Настоящее имя Вина Дизеля — Марк Синклер Винсент. Ему 56 лет. Он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, еще свыше 20 картин были спродюсированы им. С 2007 года состоит в отношениях с моделью Паломой Химинес, у пары трое детей.

Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона
Общество
Жерар Депардье

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Во Франции в ноябре разгорелся скандал с обвинениями в сексуальном насилии французского актера Жерара Депардье. По местному телевидению вышел фильм, в котором несколько женщин заявили об изнасиловании и домогательствах с его стороны. Адвокаты актера называли фильм «спорным и сомнительным шоу, которое транслирует материалы, снятые в сфере интимного и частного».

После этого власти страны допустили, что лишат Депардье наивысшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Артист не стал дожидаться этого и отказался от него сам.

В защиту Депардье выступил президент Франции Эмманюль Макрон (он также возглавляет организацию, присуждающую орден). «Нельзя отбирать орден Почетного легиона у артиста на основании одного лишь телерепортажа», — сказал глава государства.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
сексуальные домогательства обвинения «Форсаж»
Материалы по теме
Кевина Спейси снова обвинили в сексуальных домогательствах
Общество
Присяжные признали Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии
Общество
Mediapart узнал, что 13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 100,51 (+1,46) Инвестиции, 21 дек, 17:37 Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 91,71 (+1,3) Инвестиции, 21 дек, 17:37
Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах Общество, 05:25
В Бельгии рождественская елка упала на трех человек Общество, 05:10
ТАСС узнал о деле против Гозмана о «фейках» об армии Политика, 04:40
Угрожавшего слить в интернет GTA VI приговорили к заключению в больнице Технологии и медиа, 04:21
Bloomberg узнал о расследовании в Julius Baer из-за кредитов для банкрота Финансы, 04:09
Четверть российских компаний отказалась от новогодних корпоративов Бизнес, 04:00
Посол рассказал о работе оставшихся в Германии российских консульствах Политика, 03:40
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Орбан задал вопрос о приеме Украины в ЕС с территориальными проблемами Политика, 03:13
В Бердянске силы ПВО сбили два украинских беспилотника Политика, 02:57
Суд оставил Коломойского под стражей, но сократил ему размер залога Политика, 02:34
Forbes узнал о поручениях Путина по итогам встречи с бизнесом в ноябре Бизнес, 02:21
Bloomberg сообщил о возвращении судов к путям XVIII века из-за хуситов Бизнес, 01:42
La Repubblica согласилась опровергнуть информацию о российском дипломате Политика, 01:23
В Киеве прогремели взрывы Политика, 01:00