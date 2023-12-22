Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах

С обвинениями в адрес актера выступила бывшая ассистентка. По ее версии, Дизель напал на нее в гостиничном номере и пытался склонить к половому акту. После этого ее уволили. Адвокат актера отверг обвинения

Вин Дизель (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Игравшего в «Форсажах» актера Вина Дизеля обвинили в сексуальном насилии, сообщают CNN и The Hollywood Reporter.

Гражданский иск против Дизеля подала бывшая ассистентка Аста Джонассон. Она утверждает, что в 2010 году, в то время, когда шли съемки «Форсажа 5», актер напал на нее в гостиничном номере, прижал к стене и мастурбировал перед ней. Джонассон заявила, что он проигнорировал ее заявления «о несогласии», она пыталась вырваться. В итоге актер отпустил ее.

Помимо Дизеля, ответчиками по иску выступает его продюсерская компания One Race Productions (участвовала в создании четвертой-шестой частей «Форсажа») и сестра актера Саманта Винсент, которая в то время руководила компанией. Джонассон утверждает, что Винсент связалась с ней через несколько часов после инцидента в гостинице и уволила ассистентку. Поэтому в иске, помимо обвинений в домогательствах, есть обвинения в создании враждебной рабочей среды, незаконном увольнении и др.

Джонассон требует наложения штрафа в размере $10 тыс. за каждое нарушение и иных штрафных санкций.

Адвокат Дизеля Брайан Фридман заявил, что его клиент «категорически отвергает» обвинения «в полном объеме». «Он впервые слышит об этом заявлении [о событиях] более чем 13-летней давности, сделанном, предположительно, работавшей девять дней сотрудницей. Существуют четкие доказательства, которые полностью опровергают эти диковинные обвинения».

Настоящее имя Вина Дизеля — Марк Синклер Винсент. Ему 56 лет. Он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, еще свыше 20 картин были спродюсированы им. С 2007 года состоит в отношениях с моделью Паломой Химинес, у пары трое детей.

Во Франции в ноябре разгорелся скандал с обвинениями в сексуальном насилии французского актера Жерара Депардье. По местному телевидению вышел фильм, в котором несколько женщин заявили об изнасиловании и домогательствах с его стороны. Адвокаты актера называли фильм «спорным и сомнительным шоу, которое транслирует материалы, снятые в сфере интимного и частного».

После этого власти страны допустили, что лишат Депардье наивысшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Артист не стал дожидаться этого и отказался от него сам.

В защиту Депардье выступил президент Франции Эмманюль Макрон (он также возглавляет организацию, присуждающую орден). «Нельзя отбирать орден Почетного легиона у артиста на основании одного лишь телерепортажа», — сказал глава государства.