Эксперты оценили долю потерь рождаемости из-за бесплодия

Многие случаи мужского бесплодия не учитываются в первичном звене здравоохранения, это можно исправить с помощью специальной службы, предложили в НИИ депздрава Москвы. Ведомство указало на рост бесплодия среди москвичей и россиян

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Последние 30 лет в России фиксируется естественная убыль населения, эта динамика объясняется высокой смертностью и низким уровнем рождаемости. С 2011 по 2021 год распространенность женского бесплодия только в Москве выросла почти в три раза, мужского — почти в два раза. К такому выводу пришли аналитики отдела демографии НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента депздрава Москвы, исследуя данные Росстата, говорится на сайте ведомства. Внимание на исследование обратил «Медвестник».

Этот диагноз стали чаще ставить и в других городах страны: распространенность женского бесплодия выросла на треть, а мужского — почти в два раза. На 100 тыс. населения в России бесплодие выявили у 789,1 женщины и 67,1 мужчины. Показатели по Москве ниже — 735,9 на 100 тыс. для женщин и 11,4 для живущих в столице мужчин, на каждого мужчину с бесплодием в Москве приходится 64 женщины с этой проблемой.

«Имеет место существенный недоучет случаев мужского бесплодия в первичном звене здравоохранения. Данные об истинной распространенности бесплодия, главным образом мужского, возможно получить лишь в результате создания специализированной андрологической службы», — подчеркнули аналитики.

Они пришли к выводу, что женское бесплодие стало причиной потери 16% потенциальных рождений в Москве, мужское — менее 1% (по России: 18 и 3% соответственно). Таким образом, вклад проблемы бесплодия в потери потенциальных рождений составляет в Москве и в целом по России около 17–21%, говорится в публикации московского департамента здравоохранения.

В январе—июне 2022 года в России родилось 635,2 тыс. детей, что на 42,9 тыс., или 6,3%, меньше результата аналогичного периода 2021 года, следовало из данных Росстата. В июне 2022 года спад рождаемости оказался особенно глубоким — минус 9,6% к июню предыдущего года.

ВШЭ и Минтруд указывали, что до 2024 года рождаемость может снижаться из-за сокращения численности женщин 20–29 лет (9 млн в 2017 году до 7,2 млн в 2021-м), а также структурных изменений на рынке труда. В частности, речь идет о трудностях с устройством на работу из-за пандемии коронавируса.

В Минздраве полагают, что повысить рождаемость мешает нежелание женщин. «Нужно, чтобы женщина захотела рожать. Если захочет женщина, то все будет», — уверен министр Михаил Мурашко.