Бастрыкин сообщил о 60 привлеченных к ответственности за коррупцию в ОПК в 2022 году

СК в 2022 году привлек к ответственности 60 человек за коррупцию в ОПК

В 2022 году следователи привлекли к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

«По материалам, собранным следователями, привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа», — сказал Бастрыкин.

При этом в суды количество дел о преступлениях этой категории поступило в этом году больше на 10%, чем в прошлом (8,7 тыс. против 8 тыс. дел), отметил глава ведомства.

В ноябре за взятки к пяти годам колонии строгого режима был приговорен бывший замглавы управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) Леонид Харламов.

По версии следствия, Харламов с июля 2019 года по март 2022-го (пока он занимал должность в Минобороны, в марте он решил уволиться в связи с истечением срока службы по контракту) получал взятки от гендиректора воронежского АО «РИФ» Александра Иванова за «общее покровительство» и обеспечение его фирмы госзаказами. В общей сложности Иванов через посредников передал бывшему полковнику 6,5 млн руб.

Харламова признали виновным в получении крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК), лишили звания полковника, а конфискованные у него 3,9 млн руб. и имущество на сумму 2,3 млн руб. обратили в пользу государства.