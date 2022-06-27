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Экономика ,  

Росфинмониторинг начал разбираться с ценами на металл для гособоронзаказа

Глава Росфинмониторинга: ФАС, ФНС и ФСБ разбираются с ценами на металл для гособоронзаказа
Цены на металл для гособоронзаказа выросли, сейчас Росфинмониторинг разбирается в сложившейся ситуации, сообщил глава службы. Одна из причин — появление большого числа посредников, отметил он
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Росфинмониторинг начал расследовать причины роста цен на металл для гособоронзаказа, заявил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы начали разбираться после вашего совещания с металлургами, что действительно цены [пошли вверх], и увидели, что есть вопрос между производителями металлургической продукции и предприятиями гособоронзаказа. Действительно цена выросла, но одна из причин — появление большого количества посредников», — подчеркнул он.

По словам Чиханчина, только из-за посредников цены выросли на 15%. Сейчас Росфинмониторинг совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), Федеральной службой безопасности (ФСБ), прокуратурой и налоговой службой разбирается в комплексных причинах подорожания. «Я думаю, что по всей цепочке пройдем», — пообещал Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга отметил, что оборонная экономика России не останавливается, объем ее финансовых операций растет. Однако сейчас почти сошли на нет расчеты с «недружественными» странами.

Борисов заявил о проблемах гособоронзаказа из-за роста цен на металл
Бизнес
Юрий Борисов

Путин в конце апреля провел совещание, посвященное развитию металлургического комплекса. Президент поручил в ближайшие годы обеспечить активный рост потребления металла в России, отметив, что «это возможно только при условии доступных цен на продукцию».

Министр обороны Сергей Шойгу 25 мая обсудил с министром финансов Антоном Силуановым финансирование выполнения оборонно-промышленным комплексом государственного оборонного заказа, а также финансовое обеспечение Вооруженных сил.

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Вице-премьер Юрий Борисов, который курирует в правительстве ОПК, заявил, что в России есть все возможности для выполнения гособоронзаказа в этом году более чем на 98%.

Путин в мае 2021 года оценил выполнение гособоронзаказа в 2020 году на 99,8%. Из-за пандемии коронавирусной инфекции предприятия ОПК столкнулись с «непростыми проблемами», но государство оказало им поддержку. Это позволило сохранить требуемые темпы производства, модернизации и ремонта вооружения и техники.

В конце марта прошлого года Путин заявил, что предприятия, которые срывают выполнение гособоронзаказа, могут быть национализированы.

Борисов 3 июня 2021 года сообщил, что российские металлурги, поднимая цены на свою продукцию вслед за ростом котировок на мировом рынке, должны учитывать интересы государства. Он отметил, что при планировании проектов власти учитывали определенный уровень цен, исходя из чего рассчитывалась конечная стоимость продукции. Но затем ситуация изменилась, и металлурги решили, что «для них якобы наступает счастливое время, есть возможность заработать сверхприбыль». Вице-премьер призвал бизнес быть более социально ответственным.

До этого первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК раскритиковал металлургов, которые, по его словам, благодаря повышению цен «нахлобучили» государство на 100 млрд руб.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Росфинмониторинг ФАС ФНС цены металл гособоронзаказ

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