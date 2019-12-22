В Москве у безработного украли почти 10 млн руб.

В Москве у безработного украли почти 10 млн руб.

Двое в медицинских масках напали на мужчину в подъезде жилого дома на юго-востоке столицы, избили его и похитили сумку с 1 млн руб. и $135 тыс.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

На юго-востоке Москвы двое неизвестных в медицинских масках напали на безработного мужчину и похитили у него крупную сумму денег. Об этом сообщили РБК в столичном управлении МВД.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома на Ставропольском проезде. Нападавшие избили мужчину, отняли у него сумку, в которой было 1 млн руб. и $135 тыс., а затем скрылись. По данным полиции, общая сумма ущерба составила около 9 млн 440 тыс. руб.

Пострадавший 1990 года рождения обратился в больницу. МВД возбудило уголовное дело о грабеже в особо крупном размере.

В середине октябре на Ленинском проспекте неизвестные на трех иномарках преградили путь водителю Mercedes, открыли стрельбу, избили мужчину и отняли деньги. По данным агентства городских новостей «Москва», речь шла о 6 млн руб.