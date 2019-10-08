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У безработного москвича украли сумку с 7 млн руб.

Неизвестный злоумышленник встретился с москвичом под предлогом продажи автомобиля и похитил у него сумку с 7 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 17:40 в понедельник, 7 октября. О краже заявил сам пострадавший, зарегистрированный на Кутузовском проспекте. Он рассказал, что несколькими часами ранее встретился с неизвестным на первом этаже в офисе на ул. Шаболовка, д. 34, стр. 7 по поводу продажи автомобиля. Злоумышленник отобрал у мужчины сумку, в которой находилось 7 млн руб., после чего скрылся. По факту происшествия открыто уголовное дело по п. «б», ч. 3, ст. 161 УК (грабеж), сообщили в управлении.

В марте у безработной москвички украли 20,4 млн руб. в подъезде жилого дома в Новой Москве. Неизвестный толкнул женщину и похитил ее сумку, в которой находились деньги. 22 сентября у безработного столичного жителя угнали автомобиль BMW X6M стоимостью 8,5 млн руб., находившийся, по его словам, на неохраняемой парковке на Щелковском шоссе. По обоим делам были открыты уголовные дела о краже.

Теги: безработный, кража, новости РБК
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