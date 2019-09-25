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Неизвестные с молотком отобрали у москвича рюкзак с 20 млн руб.

Четверо неизвестных напали на мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него рюкзак с почти 20 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел днем 24 сентября на Тихорецком бульваре. Как сообщили в ведомстве, напавшие ударили мужчину молотком по голове, а затем, угрожая похожим на пистолет предметом, украли у него сумку с деньгами и документами. После этого они скрылись с места происшествия на автомобиле Ford Mondeo.

Как сообщили в управлении МВД, в Москве для розыска нападавших вводился план «Перехват». Позднее сотрудники полиции обнаружили брошенную машину на улице Таганрогская.

Общество
В Москве грабители отобрали у клиента обменника сумку со 140 млн руб.

В конце августа трое налетчиков с предметом, похожим на пистолет, ворвались в один из офисов на улице Братиславская на юге Москвы и отобрали у клиента обменника сумку со 140 млн руб. Полиция начала поиск нападавших.

В июле в одном из московских пунктов обмена валюты кассир похитила у клиента 41 млн руб., которые он хотел поменять на доллары. Женщина, пересчитав деньги, попросила клиента подождать снаружи. Кассир объяснила, что у нее не было нужной суммы в долларах и деньги должны привезти по ее заказу. Клиент заподозрил обман и попытался зайти в помещение, но там уже никого не было. Полиция завела дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Теги: новости РБК, ограбление, ГУ МВД по Москве
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