Неизвестные с молотком отобрали у москвича рюкзак с 20 млн руб.

Неизвестные с молотком отобрали у москвича рюкзак с 20 млн руб.

Четверо неизвестных напали на мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него рюкзак с почти 20 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел днем 24 сентября на Тихорецком бульваре. Как сообщили в ведомстве, напавшие ударили мужчину молотком по голове, а затем, угрожая похожим на пистолет предметом, украли у него сумку с деньгами и документами. После этого они скрылись с места происшествия на автомобиле Ford Mondeo.

Как сообщили в управлении МВД, в Москве для розыска нападавших вводился план «Перехват». Позднее сотрудники полиции обнаружили брошенную машину на улице Таганрогская.

В конце августа трое налетчиков с предметом, похожим на пистолет, ворвались в один из офисов на улице Братиславская на юге Москвы и отобрали у клиента обменника сумку со 140 млн руб. Полиция начала поиск нападавших.