СМИ сообщили о краже нескольких миллионов рублей у водителя в Москве

СМИ сообщили о краже нескольких миллионов рублей у водителя в Москве

На Ленинском проспекте неизвестные на трех иномарках перекрыли путь водителю Mercedes, открыли стрельбу, избили его и отобрали деньги. По данным СМИ, сумма похищенного составила 6 млн руб. Полиция разыскивает подозреваемых

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Неизвестные напали на водителя Mercedes на Ленинском проспекте в Москве, отняли у него крупную сумму и скрылись. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Информация о происшествии в районе дома 81 поступила в полицию днем 14 октября. По предварительным данным, неизвестные на трех иномарках преградили путь водителю Mercedes и открыли стрельбу из неустановленного оружия, предположительно травматического. После этого они избили водителя, похитили сумку с деньгами и скрылись. О какой именно сумме идет речь, в полиции не уточнили.

По данным источника «РИА Новости», в сумке находилось несколько миллионов рублей. Как уточняет агентство «Москва», у водителя украли 6 млн. Агентство также сообщает, что нападавших было шестеро.

Полиция разыскивает подозреваемых, для их задержания введен план «Перехват».

11 октября на юго-западе столицы двое вооруженных грабителей в масках украли из букмекерской конторы 1 млн руб. По факту произошедшего завели дело о разбое.