«Ангарскому маньяку» добавили десять лет тюрьмы за три убийства
Серийный убийца Михаил Попков (известный как «ангарский маньяк») получил еще десять лет лишения свободы за три новых эпизода, сообщает прокуратура Иркутской области. 59-летний Попков приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство более 80 человек, в основном его жертвами были женщины.
Суд признал его виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Установлено, что с 1997 по 2003 год Попков убил трех женщин: в октябре 1997-го и марте 1998-го на берегу реки Ангары он задушил двух женщин в возрасте 25 и 27 лет, тело одной из них он облил бензином и поджег; в октябре 2003-го подсудимый нанес не менее 40 ударов ножом 31-летней женщине в районе Ново-Ленинского кладбища.
Своих жертв Попков встречал в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске, в том числе на остановках общественного транспорта, и предлагал подвезти их или провести с ним время. После этого он увозил женщин в безлюдные места.
«Попков отказался от дачи показаний в зале суда, в связи с чем были оглашены его допросы, полученные на следствии, свои показания он подтвердил. <...> Явки с повинной о двух эпизодах серийный убийца написал в октябре 2022 года, отбывая пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима на территории Республики Мордовия», — отмечается в сообщении.
До вступления приговора в силу Попков будет находиться в СИЗО в Иркутске.
Попков совершал преступления на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 год. До 1999 года Попков работал в МВД, где получил звание младшего лейтенанта, после устроился в частное охранное предприятие.
Он нападал на женщин в возрасте от 16 до 40 лет, позже фрагменты их тел находили в лесных массивах и у обочин дорог на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов области. В 2012 году его задержали во Владивостоке.
В январе 2015 года Иркутский областной суд признал Попкова виновным в убийстве 22 женщин и одном покушении на убийство, его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима. В декабре 2018 года Попкова признали виновным в 59 новых эпизодах убийств и изнасилований, а также в убийстве коллеги-милиционера в 1999 году. Его приговорили ко второму пожизненному сроку, а также лишили звания младшего лейтенанта милиции.
В июне 2021 года Попкову дали еще девять лет и восемь месяцев заключения за два убийства, о которых он сам сообщил следствию. Позже он рассказал о еще двух убийствах в конце 1990-х в Иркутской области. По словам Попкова, к нему приезжали «гипнотизеры», которые проводили «мероприятия по активации памяти». В результате он написал еще явки с повинной. В августе этого года ему предъявили обвинения по трем новым эпизодам.
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