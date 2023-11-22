«Ангарскому маньяку» добавили десять лет тюрьмы за три убийства

Осужденный пожизненно «ангарский маньяк» Попков получил еще десять лет лишения свободы за три убийства, которые он совершил с 1997 по 2003 год. Попков — бывший полицейский, один из убитых — его коллега

Михаил Попков (Фото: Дмитрий Дмитриев / EPA / ТАСС)

Серийный убийца Михаил Попков (известный как «ангарский маньяк») получил еще десять лет лишения свободы за три новых эпизода, сообщает прокуратура Иркутской области. 59-летний Попков приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство более 80 человек, в основном его жертвами были женщины.

Суд признал его виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Установлено, что с 1997 по 2003 год Попков убил трех женщин: в октябре 1997-го и марте 1998-го на берегу реки Ангары он задушил двух женщин в возрасте 25 и 27 лет, тело одной из них он облил бензином и поджег; в октябре 2003-го подсудимый нанес не менее 40 ударов ножом 31-летней женщине в районе Ново-Ленинского кладбища.

Своих жертв Попков встречал в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске, в том числе на остановках общественного транспорта, и предлагал подвезти их или провести с ним время. После этого он увозил женщин в безлюдные места.

«Попков отказался от дачи показаний в зале суда, в связи с чем были оглашены его допросы, полученные на следствии, свои показания он подтвердил. <...> Явки с повинной о двух эпизодах серийный убийца написал в октябре 2022 года, отбывая пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима на территории Республики Мордовия», — отмечается в сообщении.

До вступления приговора в силу Попков будет находиться в СИЗО в Иркутске.

Попков совершал преступления на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 год. До 1999 года Попков работал в МВД, где получил звание младшего лейтенанта, после устроился в частное охранное предприятие.

Он нападал на женщин в возрасте от 16 до 40 лет, позже фрагменты их тел находили в лесных массивах и у обочин дорог на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов области. В 2012 году его задержали во Владивостоке.

В январе 2015 года Иркутский областной суд признал Попкова виновным в убийстве 22 женщин и одном покушении на убийство, его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима. В декабре 2018 года Попкова признали виновным в 59 новых эпизодах убийств и изнасилований, а также в убийстве коллеги-милиционера в 1999 году. Его приговорили ко второму пожизненному сроку, а также лишили звания младшего лейтенанта милиции.

В июне 2021 года Попкову дали еще девять лет и восемь месяцев заключения за два убийства, о которых он сам сообщил следствию. Позже он рассказал о еще двух убийствах в конце 1990-х в Иркутской области. По словам Попкова, к нему приезжали «гипнотизеры», которые проводили «мероприятия по активации памяти». В результате он написал еще явки с повинной. В августе этого года ему предъявили обвинения по трем новым эпизодам.