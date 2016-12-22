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«Ангарский маньяк» получил второй пожизненный срок за убийство 60 женщин
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«Ангарский маньяк» получил второй пожизненный срок за убийство 60 женщин
Общество, 07:29
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«Ангарский маньяк» получил второй пожизненный срок за убийство 60 женщин

Иркутский областной суд приговорил бывшего сотрудника милиции из Ангарска Михаила Попкова, более известного как «ангарского маньяка», ко второму пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Судья признал Попкова виновным в 59 новых эпизодах убийств и изнасилований женщин, а также в убийстве коллеги-милиционера в 1999 году.

«Назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — зачитал приговор судья Алексей Жигаев.

Кроме того, Попкова лишили звания младшего лейтенанта милиции.

СКР завершил расследование 60 новых эпизодов в деле «ангарского маньяка»
Общество

В январе 2015 года Иркутский областной суд признал Попкова виновным в убийстве 22 женщин и одном покушении на убийство. Его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

При этом в ходе расследования этих убийств экс-милиционер признался еще в десятках эпизодов, поэтому в колонию после вынесения приговора отправлен не был. В итоге по второму делу Попкову предъявили обвинения еще в 60 убийствах и изнасилованиях.

Михаил Попков совершал преступления на территории Иркутской области в период с 1994 по 2010 год. Он нападал на женщин в возрасте от 17 до 38 лет. Позднее фрагменты их тел находили в лесных массивах и у обочин дорог на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов области.

Теги: ангарский маньяк , пожизненный срок
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