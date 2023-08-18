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«Ангарскому маньяку» предъявили обвинение еще в трех убийствах

Прокуратура предъявила «ангарскому маньяку» Попкову обвинение еще в трех убийствах
Михаил Попков
Михаил Попков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение в отношении «ангарского маньяка» Михаила Попкова, который осужден на два пожизненных срока, за убийство еще трех женщин, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в октябре 1997 года и марте 1998 года Попков задушил двух женщин, тело одной из них он облил бензином и поджег, в октябре 2003 года он убил еще одну женщину, нанеся ей не менее 40 ударов ножом.

За эти преступления ему предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц), максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до 20 лет.

В январе этого года сам Попков рассказал в программе «Вести», что к нему приезжали «гипнотизеры» и он написал явку с повинной в убийстве двух женщин в конце 1990-х.

Попков совершал преступления на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 год. Он нападал на женщин в возрасте от 16 до 40 лет, позже фрагменты их тел находили в лесных массивах и у обочин дорог на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов области.

В январе 2015 года Попкова признали виновным в убийстве 22 женщин и одном покушении на убийство, после чего его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима. В декабре 2018 года его признали виновным в 59 новых эпизодах убийств и изнасилований, а также в убийстве коллеги-милиционера в 1999 году. Его приговорили ко второму пожизненному сроку. В июне 2021 года «ангарскому мяснику» дали еще девять лет и восемь месяцев заключения за два убийства, о которых Попков сам сообщил следствию. Таким образом, следствие доказало, что он убил более 80 человек.

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Теги
Михаил Попков ангарский маньяк Иркутская область убийство
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