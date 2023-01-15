«Ангарский маньяк» признался в новых убийствах

Михаил Попков (Фото: Дмитрий Дмитриев / EPA / ТАСС)

Осужденный на два пожизненных срока «ангарский маньяк» Михаил Попков признался в новых преступлениях. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Иркутской области — телеграм-канал ведомства опубликовал отрывок из программы «Вести», в которой Попков подтверждает, что написал явку с повинной. Он заявил, что убил двух женщин в конце 1990-х годов в Иркутской области.

Бывший милиционер Михаил Попков сказал, что к нему приезжали «гипнотизеры», которые проводили «мероприятия по активации памяти». В результате он написал еще явки с повинной. Представленные «ангарским маньяком» сведения проверяют следователи.

Попков совершал преступления на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 год. Он нападал на женщин в возрасте от 16 до 40 лет, позже фрагменты их тел находили в лесных массивах и у обочин дорог на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов области.

В январе 2015 года Иркутский областной суд признал Попкова виновным в убийстве 22 женщин и одном покушении на убийство, после чего его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима. В декабре 2018 года его признали виновным в 59 новых эпизодах убийств и изнасилований, а также в убийстве коллеги-милиционера в 1999 году. Его приговорили ко второму пожизненному сроку. В июне 2021 года «ангарскому мяснику» дали еще девять лет и восемь месяцев заключения за два убийства, о которых Попков сам сообщил следствию. Таким образом, следствие доказало, что он убил более 80 человек.