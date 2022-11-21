ВС России уничтожили гаубицы, обстреливавшие Белгородскую область

Российские военные уничтожили четыре американские гаубицы, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны, передает «РИА Новости».

«Уничтожено четыре артиллерийские системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Удар был нанесен по позициям артиллерийского дивизиона 40-й артиллерийской бригады ВСУ, который располагался в районе города Волчанска и села Гатище Харьковской области. Дальность огня М777 составляет 24 км обычными и 40 км специальными снарядами.

С начала специальной военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Регион граничит с Сумской и Харьковской областями Украины. В области действует желтый режим террористической опасности, а с середины октября в соответствии с указом президента — уровень «среднего реагирования». Последний предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр транспорта и ограничение его движения.