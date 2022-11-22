Полковника Генштаба арестовали за взятку стиральной машиной от военкома

Полковник Мертвищев потребовал от военкома Раменок взятку в виде стиральной машины не дешевле 70 тыс. руб. за проверку осеннего призыва, считает следствие. Тот признал свою вину. Его поместили под домашний арест на два месяца

В Москве 235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест на два месяца ответственного за призыв на военную службу сотрудника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба полковника Ивана Мертвищева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как пишет издание, в связи с начавшимся с ноября призывом на срочную службу Мертвищев планировал проверить объединенный военный комиссариат, в который входят микрорайоны Раменки, Дорогомилово, проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское Западного административного округа Москвы.

За неделю до проверки полковник связался с военным комиссаром ОВК, уведомил о грядущей проверке, указал, что, по его информации, ситуация с набором призывников в военкомате плохая, и пообещал придраться даже при наличии нормального состояния документации. Мертвищев, по словам источника газеты, также отметил, что такая ситуация негативно отразится на репутации руководства военкомата и карьере военкома, и предложил решить проблемы за счет покупки для него стиральной машины стоимостью не менее 70 тыс. руб.

Военком в беседе с полковником согласился, однако обратился с заявлением о вымогательстве в департамент военной контрразведки ФСБ, которое взяло под контроль дальнейший разговор с Мертвищевым о выборе стиральной машины. Сотрудники ведомства задержали его при получении устройства.

В Следственном комитете завели в отношении Мертвищева уголовное дело по ч. 5 ст. 290 (получение взятки, сопряженное с вымогательством). Его доставили на допрос в 517-й военный следственный отдел ведомства. Полковник полностью признал свою вину.

Осенний призыв в армию начался 1 ноября и продлится два месяца, до 31 декабря. Осенью планируют набрать 120 тыс. призывников — это меньше, чем годом ранее (125 тыс.). В Минобороны пообещали не отправлять срочников в зону спецоперации на Украине.